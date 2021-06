Isiah Thomas compatit pour Kyrie Irving

Isiah Thomas n’a pas pu s’empêcher de grimacer lorsqu’il a vu Kyrie Irving retomber sur le pied de Giannis Antetokounmpo et se tordre méchamment la cheville. L’ancien meneur de jeu est bien placé pour connaître la douleur ressentie par la star des Nets, lui qui a expérimenté la même mésaventure il y a 33 ans en finale NBA face aux Lakers de Magic Johnson.

« J’avais subi toutes sortes de blessures et c’est la douleur la plus forte que j’aie jamais ressentie dans mon corps au cours de ma carrière », a-t-il confié au New York Post au sujet de ce fameux Game 6 au cours duquel il avait planté 43 points.

Le souvenir de la douleur

A deux doigts de faire chuter les « showtime Lakers » dès 1988, les Pistons s’étaient finalement inclinés lors du Game 7 avec un Isiah Thomas pour le moins diminué. « Je ne pouvais pas disputer le septième match sans être un poids pour mon équipe. Ma cheville devenait tellement grosse que la partie enflée sur le côté droit traînait presque sur le terrain », a-t-il ajouté.

L’époque était tout autre et les méthodes de récupération bien moins abouties. « Les Lakers, avec Pat Riley et Magic, ne nous donnaient même pas un sac de glace », s’est-il remémoré. Isiah Thomas a ainsi continué à jouer, livrant une prestation mémorable sur une jambe lors de la fin du Game 6.

« À cette époque, on vous apprenait à surmonter ces choses. Beaucoup d’entre nous à cette époque risquaient des blessures qui mettaient fin à leur carrière, mais nous jouions pour le sublime. Nous jouions pour ce souvenir unique. Ma mère avait l’habitude de dire, à chaque fois qu’on se blessait ou qu’on se faisait battre quand on était enfant : « Ce n’est que de la douleur ». Mais quand j’ai vu le ralenti de Kyrie se tordant la cheville, et la tordant comme il l’a fait, j’ai eu mal pour lui. Vous vous dites : merde ».

Le sacrifice ou la raison ?

La donne a également changé aujourd’hui dans la mesure où même si Kyrie Irving souhaiterait jouer diminué, il serait sans doute ramené à la raison par le staff médical des Nets. Pour l’heure, rien ne garantit un retour du meneur pour la série face aux Bucks, même si celle-ci devait aller jusqu’à un Game 7.

Mais pour Isiah Thomas, Kyrie Irving n’est pas une star comme les autres et pourrait contribuer à son équipe, même sur « une jambe et demi », comme lui avait pu le faire en 1988.

« Kyrie est un original, qui a créé sa propre voie. Il est anomalie comme je l’étais, comme Magic et Oscar Robertson l’étaient, des gars qui avaient leur propre style et que d’autres sont venus copier derrière eux. Kyrie fait du jazz avec le ballon ».

En espérant que le stratège de Brooklyn revienne rapidement, l’ex-taulier des « Bad Boys » estime que Kyrie Irving, forfait pour le Game 5, aura toujours plus d’impact même diminué que sur le banc à encourager les siens comme l’a fait James Harden lors des deux derniers matchs perdus à Milwaukee.

« Fais juste du mieux que tu peux avec la jambe et demie que tu as. Quelle que soit la petite contribution que tu peux apporter à la victoire, fais-le », a-t-il conclu.