Enes Kanter ne voit pas Damian Lillard quitter Portland

Quelques jours après la déception de l’élimination au premier tour de playoffs face à Denver, Enes Kanter a été interrogé au sujet de Damian Lillard. Pour le Turc, les fans de Portland peuvent dormir tranquillement : la superstar ne va pas plier bagages malgré la sortie de route précoce face aux Nuggets.

« Vous savez, une chose dont il se fout, c’est cette histoire de gros et petits marchés » affirme Enes Kanter dans des propos relayés par le New York Post. « Il veut tout gagner à Portland. Je le dis à chaque fois que je parle de lui mais il est vraiment un des joueurs les plus loyaux et peut-être même le plus loyal de la ligue. Les gens parlent toujours de son talent mais il est l’un des meilleurs coéquipiers avec lequel j’ai joué. »

Un Blazer à vie ?

Très proche de Damian Lillard, Enes Kanter était revenu du côté de l’Oregon après avoir reçu un message du meneur des Blazers afin de réécrire la belle histoire de 2019. Malheureusement, ça ne s’est pas aussi bien passé qu’espéré et Portland attaque cet intersaison dans le flou total.

Après avoir affirmé à maintes reprises sa fidélité au maillot des Blazers, Damian Lillard va peut-être se donner le temps de la réflexion cet été après les premiers mouvements de la franchise, qui doit déjà recruter un coach. « Quand tu es l’un des cinq meilleurs joueurs de la ligue, évidemment que tu dois être frustré parce que tu veux tout gagner mais il veut le faire à Portland. Il s’en fout des gros marchés et il veut juste rapporter un titre à Portland et à l’État de l’Oregon » assure Enes Kanter.

Mais après cette nouvelle élimination au premier tour des playoffs, le meneur n’a pas caché sa frustration, notamment sur les réseaux sociaux. « Combien de temps dois-je rester dévoué ? Combien de temps jusqu’à ce que l’opportunité colle à la préparation ? » avait-il notamment écrit sur Instagram.

« Je pense que la seule chose qui pourrait le frustrer serait de ne pas gagner à Portland parce que ce gars donne tout chaque soir » persiste et signe Enes Kanter. « Chaque soir, il se fait mal, il est fatigué mais il va sur le terrain pour faire de son mieux afin de gagner chaque match. Donc après les playoffs, j’étais vraiment frustré et triste parce qu’on n’avait pas réussi à le faire pour Dame. »

Toujours est-il que si le numéro 0 montre des signes de lassitude, des franchises seront immédiatemment prêtes à sauter sur l’occasion de s’octroyer l’un des meilleurs attaquants de la ligue…