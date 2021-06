Des franchises se préparent à faire des offres pour Damian Lillard

Bradley Beal, Damian Lillard, même combat ! Les deux arrières All-Stars, deuxième et troisième meilleurs marqueurs de la NBA, sont déjà en vacances, et tout le monde se demande si cette nouvelle élimination en playoffs ne va pas sonner le glas de leur fidélité à leurs franchises de toujours. Notamment Lillard, agacé que son équipe stagne, et qui voudrait enfin se mêler à la course au titre.

Vendredi soir, l’intéressé a rendu hommage à Terry Stotts, le seul coach qu’il ait connu en NBA, et il a déjà donné son avis sur son possible successeur en votant pour Jason Kidd, originaire comme lui d’Oakland, mais aussi ancien meneur de jeu et très forte personnalité du milieu NBA. En marge de ce changement d’entraîneur, The Athletic rapporte que des franchises surveillent de très près la situation de Lillard.

Le rêve des Knicks ?

Sous contrat jusqu’en 2025, le meneur doit entamer cet été sa prolongation de contrat qui lui permettra de toucher entre 39 et 49 millions de dollars sur les quatre prochaines saisons. Cela n’empêche pas des équipes, selon nos confrères, d’être prêtes à faire des offres, et The Athletic précise qu’il y a notamment des franchises dans des « top markets ». Il faut y comprendre les Knicks et sans doute les deux franchises de Los Angeles. Pourquoi pas Chicago également.

On voit mal les Blazers se séparer de leur leader et l’un des meilleurs joueurs de la NBA, surtout s’il décide de recruter Kidd comme entraîneur. Mais en NBA, on n’est jamais à l’abri d’un échange tonitruant. Que ce soit à Washington ou Portland.