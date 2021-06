Damian Lillard veut que les Blazers engagent Jason Kidd

Après avoir déjà mis la pression à son club sur les réseaux sociaux suite à la défaite face à Denver lors du premier tour des playoffs, Damian Lillard ne cache pas qu’il souhaite peser sur la nomination du prochain coach.

Et le choix du meneur est très clair : « Jason Kidd est le gars que je veux », explique-t-il à Yahoo! Sports.

Logiquement consulté pour toutes les décisions sportives prises par Portland, Damian Lillard se contentait jusqu’à présent de donner son avis dans l’ombre mais, à 30 ans, il veut désormais un titre et il entend être beaucoup plus vocal quant à ses envies. Ce soutien rapide et sans équivoque à Jason Kidd s’inscrit dans cette démarche.

Lui et Jason Kidd ont d’ailleurs beaucoup en commun. Le poste de meneur déjà, le fait qu’ils viennent tous les deux d’Oakland ensuite. Damian Lillard pense que le Hall of Famer, actuel assistant aux Lakers, pourra lui permettre de passer un cap, tant individuellement que collectivement.

Le bilan de ce dernier comme « head coach » est pourtant mitigé (183 victoires pour 190 défaites) à Brooklyn puis Milwaukee. Il faut dire qu’il avait fait directement la transition entre le terrain et le banc, et qu’il s’était lancé dans des guerres de pouvoir internes qui étaient mal passées chez les Nets et les Bucks. Il assure désormais que son passage comme assistant auprès de Frank Vogel lui a permis de se détendre et d’être moins dur avec ses joueurs.

« Juste être plus détendu, apprécier la progression de l’équipe, de chaque joueur et ne pas être trop dur, à tellement vouloir qu’ils soient parfaits » expliqua-t-il. « Le plus important par rapport à Milwaukee ou Brooklyn, c’est la façon dont le message est délivré, qui aurait pu être différente. Pas si rude, avec un peu plus de fun ».

Selon The Athletic, Portland hésiterait tout de même encore entre Jason Kidd et Chauncey Billups.