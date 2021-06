Qu’a retenu Nicolas Batum des vidéos de Draymond Green et Boris Diaw ?

Devenu pivot dans le cinq « small ball » de Tyronn Lue pour piéger les « tours jumelles » de Dallas, Nicolas Batum a regardé des vidéos de Boris Diaw et Draymond Green pour maîtriser ce nouveau rôle. Dimanche, lors d’un point presse, une journaliste lui a demandé ce qu’il avait justement retenu de ces vidéos.

« C’est vraiment leur manière de se déplacer, leur manière d’ouvrir le jeu pour leurs coéquipiers, leur manière de faire des passes, leur façon de s’ouvrir sur le pick & roll et d’attaquer l’intérieur adverse » énumère le Français. « Habituellement, j’ai la balle en main sur le pick-and-roll, alors que là, on pose l’écran, et c’est quelque chose de totalement différent. Il faut donc apprendre à le faire et comme je l’ai dit, Draymond et Boris sont les meilleurs pour ça sur ces dix dernières années. J’essaie juste de leur piquer des trucs, de faire la même chose, de faire de mon mieux et d’aider mon équipe. »

Face à lui, Rudy Gobert, son coéquipier en sélection. Un Rudy Gobert qui a pris une toute autre dimension cette saison, et la tâche n’est évidemment pas facile face au meilleur défenseur de la NBA. Même s’il le connaît très bien.

« C’est plus facile (d’étudier son jeu) car il est aujourd’hui le meilleur en NBA, mais il faut vraiment que je sache quoi faire et trouver les bonnes positions pour le gêner. Mais ce n’est pas simple car il trouve toujours un moyen de vous gêner, de vous contrer et de protéger la raquette. Donc, c’est mon boulot de le sortir de sa zone de confort, et de l’empêcher d’être dans la raquette et pour aider ses coéquipiers. »

Quoi qu’il en soit, il découvre ce rôle sur le tas, et c’est encore compliqué, pour lui, d’y trouver sa place.

« C’est nouveau pour moi, même si pendant la saison, on utilise parfois des cinq de petite taille. Mais là, je me retrouve face à de tels adversaires, très grands, très costauds, et c’est vraiment nouveau pour moi. Je ne m’étais jamais entraîné pour ça, et je ne m’étais jamais préparé à ça. C’est donc un processus en cours, et j’apprends au fur et à mesure dans ces playoffs. Comme je l’ai dit, je fais de mon mieux pour simplifier la vie de mes deux superstars, Kawhi, PG, mais aussi Reggie, par mes déplacements, mes écrans, et en leur créant de l’espace. »