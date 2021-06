Jeff Green, un retour plus important que prévu

Privé des six derniers matchs de son équipe, à cause d’un aponévrosite plantaire, Jeff Green a retrouvé les parquets dimanche soir pour le quatrième match de la demi-finale de conférence Est face aux Bucks.

Si ça commençait pas mal avec une faute offensive provoquée sur Giannis Antetokounmpo, l’Oncle Jeff n’aura finalement pas pu changer la donne dès son retour, avec 8 points et 5 rebonds en 27 minutes.

« Il a joué beaucoup plus qu’on ne s’y attendait », avoue bien volontiers Steve Nash dans le New York Post. « Avec Kyrie qui s’est blessé, on a utilisé sa polyvalence pour essayer différentes choses. Je suis fier de lui pour avoir joué déjà. Il n’était pas censé jouer. Le simple fait qu’il ait pu s’arracher et jouer était déjà très bien. Malheureusement, c’était une soirée difficile. Avec la blessure de Kyrie, il a joué plus que prévu. Peut-être que cela l’aidera sur les prochains matchs, si ça ne relance pas sa blessure. »

Décidément sur le fil du rasoir avec une infirmerie qui ne désemplit pas, les Nets espèrent en tout cas que leur intérieur vétéran va pouvoir leur filer un coup de main, aux côtés de Blake Griffin et Kevin Durant.

« Blake était bien, il va bien », poursuit Steve Nash. « Il a joué beaucoup de minutes et on lui a beaucoup demandé, ça plus le fait qu’on voulait jouer un peu plus vite. On était derrière au score et on voulait essayer d’accélérer un peu les choses, jouer encore plus petit. »

« On doit trouver une dynamique quelque part »

Dans cette configuration « small ball » qui parle forcément à Steve Nash et son assistant, Mike D’Antoni, Jeff Green peut avoir un rôle important à jouer au poste 5, au relais de Blake Griffin. Mais il va falloir un peu de temps pour que l’ancien du Thunder et des Celtics retrouve la grande forme.

« Je savais que [la fatigue] arriverait. C’est difficile de revenir et d’être ce que j’étais avant la blessure. Le rythme va revenir. Je n’étais pas vraiment exténué mais j’ai senti la fatigue. C’est difficile de reproduire le rythme d’un match, surtout l’intensité des playoffs [à l’entraînement]. Mais ça va revenir. Je dois prendre du repos et j’essaierai de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aider l’équipe au Game 5. »

Bien malheureux après avoir déjà perdu James Harden dès le premier match de la demi-finale de conférence, les Nets vont devoir compenser l’absence de Kyrie Irving, tout en espérant que leurs joueurs majeurs restants (Kevin Durant, Joe Harris, Blake Griffin voire Jeff Green) ne se blessent pas à nouveau.

« C’est toujours un mauvais moment de voir un joueur se blesser. C’est difficile à avaler, et le timing l’est encore plus. Mais c’est à un autre joueur de prendre la place. On doit trouver une dynamique quelque part. On doit mieux communiquer et mieux jouer ensemble. Peu importe les joueurs qui sont sur le terrain, c’est ce qu’on doit faire. »