Steve Nash ne veut pas précipiter le retour de James Harden à cause de la blessure de Kyrie Irving

Sale soirée pour Brooklyn. Non seulement les Nets ont vu les Bucks revenir à égalité dans la série (2-2) mais ils ont également perdu Kyrie Irving, sorti après une grosse entorse de la cheville.

Le meneur a été vu en train de quitter la salle avec des béquilles et une botte de protection, et si les premières radios n’ont révélé aucune fracture, il faudra attendre l’IRM pour savoir à quel point les ligaments sont touchés. Mais vu la torsion du pied, il semble peu probable de le voir lors du Game 5, prévu dès demain soir…

« Je ne sais pas ce qu’il va se passer avec Kyrie lors des prochains jours », a ainsi admis Steve Nash après la rencontre. « On va croiser les doigts et espérer mieux que je ne sais pas… rater le prochain match ? Nous allons tous devoir mettre la main à la pâte. Nous allons devoir tous jouer ensemble. »

Le problème pour le coach de Brooklyn, c’est que James Harden est aussi à l’infirmerie, de son côté touché aux ichio-jambiers. Les Nets vont-ils donc devoir jouer le Game 5, si crucial, avec un seul membre de leur « Big Three », à savoir Kevin Durant ? Steve Nash a expliqué que « The Beard » avait repris le travail sur le terrain, avec notamment du tir, mais est-il capable de rejouer d’ici 48 heures ? Sauf qu’entre la santé à long terme de ses joueurs et les résultats à court terme, le double MVP a fait un choix très clair.

« Je ne veux pas précipiter le retour de James », assure ainsi le coach. « S’il peut jouer le prochain match, ou celui d’après, très bien. Si ce n’est pas le cas, nous ne voulons pas précipiter son retour et risquer quelque chose de pire, ou transformer tout ça en blessure sur le long terme. »

Même si, évidemment, les Nets ne sont pas du tout la même équipe sans Kyrie Irving et James Harden. Logiquement, la sortie sur blessure du meneur a ainsi considérablement affaibli l’attaque de Brooklyn, qui avait débuté le Game 4 sur un 6/14 de loin avant son entorse, avant de finir la rencontre sur un 4/19 à 3-points, tout en permettant à la défense des Bucks de se focaliser sur Kevin Durant et donc d’être beaucoup plus efficace.

« Il nous a manqué, c’est évident », concluait Steve Nash. « C’était un gros ajustement de jouer sans lui et sans James, mais ça a été le cas toute l’année. Il va falloir trouver des solutions, regarder les vidéos et progresser. »