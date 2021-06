Les images de l’expulsion de Nikola Jokic

Devant leur petit écran, Trae Young et Ja Morant ont estimé que l’expulsion était sévère, mais Nikola Jokic a bel et bien quitté les playoffs et ses coéquipiers au milieu du 3e quart-temps, expulsé après une grosse faute sur Cameron Payne. De frustration, le MVP 2021 met une grosse gifle sur la balle, sauf qu’il attrape la tête du meneur des Suns avec… Pour les arbitres, et après une interminable séance de visionnages des images, c’est un coup au-dessus des épaules, et en NBA, c’est synonyme de « Flagrant II » et donc d’expulsion.

« Je voulais changer le rythme du match. Je voulais nous donner de l’énergie, et peut-être changer un peu les coups de sifflet, donc je voulais faire une grosse faute » raconte le Serbe. « Est-ce que je l’ai touché ? Est-ce que je ne l’ai pas touché ? On ne sait pas… Si c’est le cas, je m’en excuse car je ne voulais pas le blesser, ni le toucher volontairement à la tête. Franchement, je ne pensais pas qu’ils allaient m’expulser. »

Il restait alors quatre minutes dans le 3e quart-temps, et Denver était à -8. Cette faute a évidemment chauffé les esprits, et notamment Devin Booker qui s’en est allé demander des explications à Jokic, récoltant au passage une faute technique.

« Je n’ai dit qu’une chose : « Mais qu’est-ce tu fais ? » » explique le shooteur des Suns. « C’était un geste intentionnel. Je ne crois pas qu’il voulait le toucher. C’était juste une faute de frustration. C’était dur, je voulais juste défendre mon coéquipier. C’est tout. J’ai joué de nombreuses fois contre le Joker, et je sais que ce n’est pas un joueur méchant. »

Pour Mike Malone, ça ne méritait pas une expulsion. « Je ne le pense pas car il touche le ballon. Il y a un contact malencontreux avec le nez de Cameron Payne. Donc, j’étais surpris, et je le suis encore un peu qu’ils sifflent une disqualifiante, et qu’ils expulsent le MVP sur une telle action. De mon point de vue d’ancien, et en revoyant les images, je ne pense pas que c’était un geste anti-sportif avec une volonté de faire mal. C’était une faute de frustration, sans doute parce que Nikola avait le sentiment d’avoir été touché sur les deux dernières actions sans que ça siffle. Il a réagi en faisant une faute. Il l’avait déjà fait plein de fois et beaucoup de joueurs le font. »

Nikola Jokic, MVP 2021, quitte la NBA sur un coup de balai. C’est une première depuis Magic Johnson en 1989. Sa dernière ligne de stats de la saison : 22 points, 11 rebonds et 4 passes en 28 minutes. Et donc une expulsion. « Je n’aurais pas dû faire ça. Evidemment, c’est de ma faute, et je suis désolé » conclut-il. « Toute cette saison aura été géniale. Sauf les quatre derniers matches. »