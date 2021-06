Kenyon Martin très inquiet du comportement des fans

Ancien intérieur des Nets et des Nuggets, et heureux papa d’un garçon qui a fait ses preuves dans son année rookie, Kenyon Martin n’était pas forcément le joueur le plus calme et posé sur un terrain. Lui même l’a reconnu pour Basketballnews.com, et il avoue qu’il n’aurait pas su garder son calme face à l’agressivité actuelle de certains fans.

« Heureusement, il y a certaines situations que Dieu m’a épargné, parce que croyez-moi, il y a des tests que j’aurais ratées haut la main », a-t-il lancé. « En 2006, j’étais avec Denver. Vous vous souvenez de la bagarre au Madison Square Garden qui avait impliqué Nate Robinson, Mardy Collins, J.R. Smith et Carmelo Anthony ? J’étais en tenue de ville ce soir-là. C’est une bonne chose, parce que si j’avais été sur le terrain quand mes coéquipiers se sont battus comme ça avec une autre équipe, personne ne sait ce que j’aurais pu faire. C’est aussi une bonne chose que Trae Young ne soit pas comme moi. Parce que croyez-moi, si à n’importe quel moment de mes 15 ans de carrière, un fan avait décidé de me cracher dessus, ça aurait été un vrai problème. Je serais allé directement dans les tribunes, à la Ron Artest ».

« Parler est une chose. L’aspect physique est quelque chose de complètement différent »

Kenyon Martin a connu les ambiances les plus chaudes de la NBA, et a parfois été chahuté, comme ça a été le cas pour toutes les stars de la ligue qui ont eu à vivre des moments chauds, notamment à l’extérieur, en playoffs. De son expérience, les publics de Boston et Utah sont particulièrement bouillants, et les incidents qui ont impliqué Kyrie Irving aux fans du TD Garden et la famille de Ja Morant au sein de l’antre du Jazz ne l’étonnent pas plus que ça.

Tant que l’intimidation en reste aux paroles, même si celles-ci peuvent aller loin, ça fait « partie du jeu » pour l’ancien ailier fort. Problème : dans leur volonté de déstabilisation, les fans ont trop souvent franchi la ligne rouge ces derniers temps.

« Parler est une chose. L’aspect physique est quelque chose de complètement différent. Et les choses sont devenues un peu trop physiques ces derniers temps. Quiconque a joué en NBA sait que le trashtalking est une question de territoire. Lorsque vous arrivez dans la ligue – que ce soit en AAU, au lycée ou à l’université – vous avez probablement déjà tout entendu. Les gens vous insultent, vous menacent et, en de rares occasions, ils peuvent même vous appeler en utilisant le « N-word ». Comme je l’ai dit, nous avons à peu près tout entendu. Pour cette raison, les mots ne dérangent pas vraiment la plupart d’entre nous. Ça fait toutefois partie du problème ».

Comme l’a proposé Damian Lillard, Kenyon Martin aimerait donc que la NBA prenne des décisions plus drastiques avant qu’un drame ne finisse par arriver et qu’un joueur réagisse mal, comme un Kenyon Martin ou un Ron Artest auraient pu le faire.

« Ce que veulent beaucoup de fans aujourd’hui, c’est vous faire réagir. C’est pourquoi ils passent au niveau supérieur. La ligue doit donc suivre le mouvement et adopter une approche sévère face à ces incidents impliquant des fans, car si elle ne le fait pas, quelque chose de fou va se reproduire. Et cette fois, ce sera la faute de la NBA (…). Nous les joueurs, nous devons avoir la peau dure. Si vous laissez les mots du premier venu vous perturber, vous ne faites pas dans le bon métier. Mais on commence à voir que la ligne est franchie d’une manière beaucoup plus grave : physiquement. Il n’y a pas de place pour ça dans la ligue. Et les fans doivent retenir la leçon… à la dure ».