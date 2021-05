Les parents de Ja Morant insultés, le Jazz bannit plusieurs spectateurs !

Décidément, le retour du public dans les différentes salles de la ligue n’est pas entièrement synonyme de positif. Pour la troisième fois en quelques heures, une équipe toujours engagée en playoffs a ainsi décidé de sanctionner certains de ses « fans », dont le comportement dans les tribunes laissait à désirer.

Après les Sixers et les Knicks, un peu plus tôt dans la journée d’hier, c’est donc au tour du Jazz d’interdire l’accès à sa salle à quelques uns de ses spectateurs. Trois hommes en l’occurrence, pour une durée indéterminée.

Et cette fois-ci, ce n’est pas pour un jet de popcorn ou pour un crachat, mais bien pour une altercation verbale, survenue au cours du Game 2 et qui a nécessité l’intervention de la sécurité. Un incident impliquant, comme rapporté dans un premier temps par le Salt Lake Tribune, la famille de Ja Morant, adversaire de la franchise de l’Utah au premier tour.

« Le Utah Jazz applique la tolérance zéro vis-à-vis des comportements offensants ou perturbateurs », annonçait un communiqué du Jazz, dans la foulée de cette décision. « Un incident s’est produit [mercredi soir], résultant sur une altercation verbale dans le Game 2. Le personnel de sécurité de la salle est alors intervenu et l’enquête menée a conduit au bannissement de trois spectateurs, pour une durée indéterminée. Nous nous excusons donc auprès de tous ceux concernés par ce malheureux incident, tout en condamnant le comportement inacceptable de ces spectateurs. »

Les parents de Ja Morant pris à partie

Mais un peu plus tard dans la soirée, ESPN est allé plus loin en rapportant que sous cette altercation verbale se cachaient surtout des insultes à caractère raciste. Et c’est Tee Morant, le père de Ja, présent à la Vivint Arena mercredi soir et visé par ces injures avec sa femme Jamie, qui s’est expliqué dans un entretien téléphonique.

« Les provocations, je sais ce que c’est. Nous en avons fait tout le match. Mais là, c’était différent. C’était carrément irrespectueux et très déplacé. Vous ne dites pas ce genre de chose lorsque vous provoquez, ça allait bien plus loin que ça », confiait ainsi Tee Morant, habitué à se chauffer gentiment avec certains fans en tribunes, aussi bien à Memphis qu’à l’extérieur.

Et d’ajouter que l’un des trois spectateurs en question lui aurait dit : « Je vais te mettre un flingue dans le dos et te regarder danser, mon gars ». Un autre aurait quant à lui proféré des remarques à caractère sexuel à la femme de Tee Morant, tandis que le dernier des trois bannis aurait de son côté lancé à Jamie Morant : « Ferme ta gueule, salope. »

Sur les réseaux sociaux, le propriétaire du Jazz Ryan Smith et Donovan Mitchell ont en tout cas apporté tout leur soutien à la famille de Ja Morant. Le meneur des Grizzlies s’est également exprimé sur Twitter, se réjouissant de la décision de Utah de bannir ces trois spectateurs, tout en précisant qu’il ne fallait pas faire d’amalgame vis-à-vis de tous les fans de la franchise de Salt Lake City, car il n’y avait que ceux-là qui posaient problème.

https://twitter.com/JaMorant/status/1398089981525172228?s=20