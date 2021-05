Les Sixers bannissent le spectateur qui s’en est pris à Russell Westbrook

Cela a dû bien le faire marrer, ainsi que ses potes, mais le lanceur de popcorn ne reviendra plus au Wells Fargo Center. Dans un communiqué, les Sixers expliquent qu’ils ont identifié la personne qui a jeté son popcorn sur la tête de Russell Westbrook, et la sanction est tombée : cet abonné à l’année est suspendu jusqu’à nouvel ordre, à la fois pour les matches des Sixers mais aussi pour tous les événements se déroulant dans la salle.

Les Sixers s’excusent aussi auprès du meneur des Wizards et de son équipe pour cette attitude « irrespectueuse et inacceptable » qui « n’a pas sa place dans notre sport ou dans une salle« .

Cet incident a pris une toute autre ampleur dans la nuit en raison de la réaction de LeBron James qui a demandé à la NBA de « protéger les joueurs », notamment parce que les spectateurs, de retour dans les salles, seraient de plus en plus agressifs envers les joueurs. Pour Russell Westbrook, interrogé après l’incident, c’est de pire en pire.

« Pour moi, il y a beaucoup d’incidents où les fans disent n’importe quoi, et les conséquences pour moi sont beaucoup plus graves que pour les fans dans les tribunes parce qu’ils se sentent intouchables » a expliqué le meneur de Washington. « Se faire jeter de la nourriture, c’est juste de la merde… Évidemment, j’ai appris à détourner le regard. Mais il arrive un moment où vous ne pouvez pas continuer à regarder de l’autre côté. Il doit y avoir des sanctions ou quelque chose à mettre en place pour que les fans ne puissent pas venir aux matchs pour faire et dire ce qu’ils veulent. Je prends vraiment cela très à cœur. Je suis fatigué de ces mêmes choses. Pour moi, je ne vois pas vraiment de changement. Ça ne fait qu’empirer ».