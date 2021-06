Joe Harris veut vite rectifier le tir

Shooteur à 3-points le plus efficace de la Ligue avec 47.5% de réussite, Joe Harris s’est manqué lors de la défaite des siens face à Milwaukee.

Avec 6 tirs à 3-points manqués, il a égalé son « record » dans ce domaine établi au Game 4 contre Philly en playoffs 2019. Et le pire dans tout ça, c’est qu’il avait l’impression d’être ouvert la plupart du temps.

Il manque les tirs les plus faciles

« La plupart des shoots que j’ai pris étaient les meilleurs depuis le début de la série en termes de contestation. Donc oui, c’était vraiment une des choses qui nous a frustrés. C’était une nuit compliquée » affirme un Joe Harris qui s’en veut. « Il est évident que j’aurai voulu mieux jouer. Il y a cependant de quoi être positif car comme je l’ai dit, la plupart de mes tirs étaient ouverts et je dois juste trouver mon rythme. »

Si ça peut le rassurer, l’arrière des Nets n’était pas le seul dans ce cas. Avec seulement 83 points inscrits, c’est tout le collectif qui a failli. « Peut-être qu’on s’est un peu précipité, moi particulièrement. Je dois prendre mes tirs un peu plus en rythme » analyse-t-il.

Mais Joe Harris n’a pas de quoi s’inquiéter. Depuis le début de ces playoffs, il tourne à 51% à longue distance si on excepte son Game 3 raté alors qu’il prenait des tirs plus compliqués. « Je suis quasiment sûr que nous avons eu plus de shoots ouverts au dernier match que lors des Game 1 et 2. »

Pas d’inquiétude chez les Nets

D’après les stats de la NBA, un joueur est « très ouvert » quand il n’a aucun adversaire à moins de 1m82 autour de lui (soit 6 pieds). Lors des Game 1 et 2, Joe Harris a ainsi eu 10 tirs « grand ouvert » en cumulé, pour 6 réussites. Au Game 3, il en a eu 7, pour seulement un tir à 3-points inscrit…

Une simple soirée sans ? Pour le New York Post, Steve Nash en est persuadé. « Je ne m’inquiète pas pour lui. Il est intelligent et dur. Il reste un shooteur incroyable et s’il a les mêmes tirs, je parierais sur lui ». Même son de cloche pour Blake Griffin. « Je sais qu’il était frustré mais à chaque fois qu’il tire, on pense que ça rentre. Vous avez forcément des matchs où vous êtes moins adroits mais il va en avoir plus où il est efficace. »

Si Milwaukee a arraché le Game 3, il ne faudrait tout de même pas trop jouer avec le feu concernant Joe Harris, en le laissant trop ouvert, sous peine de connaitre de nouvelles mésaventures.