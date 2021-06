Pour Adam Silver, la NBA a un rôle à jouer dans la sortie de la crise sanitaire

La NBA a eu un temps d’avance au début de la pandémie en décidant très rapidement de suspendre la suite de sa saison 2019-2020 au cours du mois de mars dès la découverte du premier cas positif, privilégiant la santé des joueurs, des staffs et du public face à un virus encore peu connu et malgré la perspective de pertes financières considérables.

Une initiative qui a fait office d’exemple et eu un effet domino sur le reste des ligues sportives du monde (en France notamment) qui ont à leur tour suspendu leurs activités jusqu’à nouvel ordre. Un an et trois mois plus tard, le constat reste le même : la NBA donne le tempo, et elle a pris une avance folle en terme de réouverture de salles et d’accueil des fans. Presque comme si de rien n’était, les playoffs ont ainsi débuté dans une ambiance euphorique avec le retour du public, parfois à guichets fermés !

La NBA scrutée par le monde entier

Présent au Game 3 de la demi-finale de la conférence Est entre les Sixers et les Hawks, le « commissionner » Adam Silver s’est félicité d’avoir pu assister à un début de retour à la normale, jusque là sans troubles au niveau sanitaire, insistant sur le rôle de « modèle » que devait occuper la NBA sur la scène internationale.

« C’est une expérience fantastique, à la fois de voir nos salles revenir à une capacité proche de la pleine capacité, mais aussi peut-être d’une manière symbolique, ce que cela signifie pour le pays », a-t-il déclaré. « Beaucoup de gens dans d’autres industries m’ont dit que lorsque nous avons fermé en mars 2020, ça a envoyé un signal au reste du pays sur la gravité de ce coronavirus. De la même manière, lorsque les gens d’autres secteurs ont vu des gens revenir dans nos salles, ils ont compris qu’il était temps de reprendre les activités habituelles. Je pense donc que ça a apporté un énorme soutien à notre ligue, mais ça a transcendé le sport ».

« J’espère que nous reviendrons à quelque chose de très proche de la normale la saison prochaine »

L’objectif est désormais de se rapprocher le plus possible d’un retour à la normale, autant que possible. Adam Silver espère que la NBA pourrait y parvenir au cours de la saison 2021-2022, dont le calendrier a retrouvé ses repères habituels avec un début de saison en octobre et des Finals en juin.

« J’espère que nous reviendrons à quelque chose de très proche de la normale la saison prochaine », a-t-il ajouté. « Nous avons fait savoir à nos équipes hier que nous prévoyons de débuter la saison prochaine le 19 octobre, ce qui est exactement la date prévue dans notre format normal. Et comme je l’ai dit, je ne vais certainement pas essayer de prédire la trajectoire précise de ce virus et de ses variants, mais au moins sur la base des informations dont je dispose à ce jour, nous prévoyons que nos matchs et nos protocoles soient très proches de la normale ».

S’il s’est félicité de voir l’élan de solidarité aux USA né de la lutte contre la pandémie, Adam Silver a également glissé que des mesures supplémentaires pourraient être appliquées aux fans qui ont fait le choix de ne pas se faire vacciner, réfutant pour l’heure la mise en place d’un pass sanitaire.