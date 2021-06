Et pourtant Deandre Ayton a très bien défendu…

Bluffé et admiratif. Tels sont les deux adjectifs que l’on pourrait remployer pour qualifier la réaction de Deandre Ayton à la lecture de la ligne de stats de Nikola Jokic. Le pivot des Suns découvre que son vis-à-vis vient de signer un triple-double de légende avec 20 rebonds, dont 10 offensifs, mais aussi 10 passes. S’il est surpris de tels chiffres, c’est parce qu’il avait le sentiment de l’avoir gêné et d’avoir bien défendu : « J’essaie. Franchement, j’essaie. Je peux juste dire que j’essaie. C’est tout ce que je peux dire ».

« Je le vois changer la courbe de son tir, avec davantage un arc, parce que Deandre est tellement grand et athlétique »

Heureusement, son coach et ses coéquipiers sont là pour vanter sa défense. A commencer par Monty Williams. « Deandre a bien joué face à lui, et je pense que Jokic dirait la même chose car beaucoup de ses tirs étaient compliqués » explique le coach de Phoenix. « Je le vois depuis le banc, et je le vois changer la courbe de son tir, avec davantage un arc, parce que Deandre est tellement grand et athlétique. On aime la défense de Deandre sur lui, et on aime notre manière de défendre autour de lui. Il a réalisé un grand match, mais il a pris 29 tirs et c’est vraiment un bon joueur, et c’est ce qui explique ces chiffres. Mais on apprécie la défense de Deandre, et celle de Dario comme back-up. Dario se bat avec Jokic, et il l’oblige à aller ailleurs qu’à son spot préféré. Ces gars luttent, et notre défense collective est très solide dans un tel environnement. »

Il n’est pas sur le banc, mais sur le terrain, et Chris Paul a le même avis que son coach. « Incroyable… Incroyable… » lance Paul à propos de la défense de son jeune intérieur. « Ce que je veux dire, c’est que Jokic est le MVP, et on répète à Deandre de lui rendre les choses compliquées. On lui répète pendant tout le match. Et Deandre est attentif aux détails, dans sa manière de défendre, de faire les écrans retard, de prendre des rebonds, de courir… On lui en demande beaucoup, et il ne peut pas en faire plus qu’il ne fait. »

« Il est passé d’Anthony Davis à Nikola Jokic, le MVP de la ligue, et ce ne sont pas adversaires faciles »

Pour sa part, Devin Booker rappelle que son jeune coéquipier a un baptême du feu des plus relevés avec les Lakers au premier tour, et désormais le MVP 2021. »

« Deandre se défonce comme un dingue depuis le début des playoffs. Il est passé d’Anthony Davis à Nikola Jokic, le MVP de la ligue, et ce ne sont pas adversaires faciles. Nous sommes fiers de lui et de sa progression. On lui dit tous : « Rends-lui la vie dure ! » Jokic va réussir des tirs difficiles, et c’est ce qu’il fait. Il faut juste l’épuiser tout au long du match, et Deandre est tellement concentré sur ça et je sais qu’il a beaucoup de respect pour Jokic. J’aime quand il respecte quelqu’un et qu’il s’y attaque d’autant plus. C’est l’état d’esprit qu’il faut avoir, et il lui a rendu la tâche difficile. Évidemment, il a quand même marqué 32 points et il a un peu déroulé mais je pense qu’il a fallu 29 tirs pour y arriver et Deandre relève le défi. Je suis fier de lui. »