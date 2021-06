La nouvelle mission des Nuggets : réécrire l’histoire !

Vaincus une nouvelle fois par Phoenix de manière autoritaire, les Nuggets ne peuvent que constater l’écart de niveau qui les sépare de la franchise de l’Arizona.

Face à un collectif extrêmement bien huilé et préparé, Denver n’a toujours pas trouvé les armes pour gêner la formation de Monty Williams, et désormais, l’unique mission de Mike Malone est d’éviter un coup de balai aussi brutal qu’humiliant.

Sortir la tête haute

« En ce qui me concerne, car je ne peux pas parler pour les autres, la dernière chose que je veux c’est de voir les Suns nous sweeper chez nous » explique l’entraineur de Denver pour ESPN. « On a fait une saison incroyable. J’ai déjà dit plus tôt dans la saison qu’on ne peut pas juger une saison uniquement sur le résultat final. On était en finale de conférence l’année dernière, mais certaines choses peuvent arriver et on peut effectuer une meilleure saison sans pour autant aller plus loin. »

Lucide sur les chances quasi nulles de qualification (aucune équipe n’a remporté une série après avoir été menée 3-0…), Malone veut sortir la tête haute. « La seule chose que je ne veux pas, c’est qu’on se fasse sortir simplement parce que l’Histoire est contre nous. J’espère qu’on montrera une certaine combativité et une certaine détermination et que nous forcerons la série à retourner à Phoenix pour un Game 5. Il faut qu’on se batte. Nos joueurs le méritent tout comme nos fans. Il faut aller sur le terrain et tout donner pour sortir la tête haute. »

S’appuyer sur l’expérience de la bulle

Avec pourquoi pas une remontée comme celle de l’année dernière, histoire de conjurer l’Histoire avec un grand H. « Vu qu’on est mené 3-0, oui l’Histoire n’est pas de notre côté. Mais vous savez quoi ? On a réécrit l’Histoire ces dernières années. Quand nous étions menés deux fois 3-1 l’année dernière, il n’avait jamais été question d’essayer de gagner trois matchs de plus. On essayait de gagner juste le prochain match, le 1e quart-temps puis le second et on devra adopter la même mentalité. »

Sauf que face à un vétéran de la trempe d’un Chris Paul qui mène d’une main de maitre son équipe, on voit mal Phoenix craquer comme le Jazz ou les Clippers en 2020. « On doit lui rendre la vie plus compliquée » répète Monte Morris. « C’est un meneur Hall Of Fame, un Top 5 facile qui continue de jouer en NBA. Il implique tout le monde. CP (Chris Paul) est dur à défendre pour n’importe qui mais nous devons nous en tenir au plan de jeu et essayer de l’exécuter de la meilleure manière possible. »

Troisième de la conférence Ouest avec le premier MVP de l’histoire de la franchise, Denver a déjà réussi sa saison. Mais un « sweep » ferait tout de même tâche. Même sans Jamal Murray.