Devin Booker est bien seul dans ce Top 5. Son numéro de dribbles pour fixer Michael Porter Jr. ouvre ce classement, mais laisse vite la place aux Hawks et aux Sixers.

C’est une histoire de duo : Trae Young et John Collins d’un côté, Ben Simmons et Joel Embiid de l’autre. Ils n’ont pas le même maillot, mais la même passion : monter très haut et avec puissance.