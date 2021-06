Il fallait les dribbles et les shoots de Kyrie Irving et Donovan Mitchell, sans oublier le tir décisif de Jrue Holiday, pour apporter un peu de douceur et de finesse à ce Top 10.

Car le reste n’est que démonstration de puissance. Que ce soit Giannis Antetokounmpo qui écrase le cercle, Brook Lopez qui repousse Blake Griffin, sans oublier Kawhi Leonard ou encore Rudy Gobert qui résiste à Paul George, enfin Ivica Zubac qui monte sur le triple défenseur de l’année : ce sont les muscles qui parlent.