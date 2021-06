Anthony Davis planche déjà sur son intersaison

Anthony Davis a tout donné. Malgré les blessures et la douleur, l’intérieur des Lakers a tenu à être présent pour le Game 6 alors qu’il avait manqué le précédent. Jusqu’à ce que son corps ne lui dise stop, et qu’il soit contraint de rentrer au vestiaire après avoir tenu cinq petites minutes.

« J’avais déjà mal en entrant dans le match et lorsque j’ai sauté pour contrer Devin Booker, j’ai en quelque sorte aggravé ma blessure à l’aine », a-t-il déclaré dans son entretien bilan de fin de saison. « J’ai à peu près ressenti la même douleur que lors du Game 4 ».

Un programme déjà tout tracé jusqu’au « training camp »

L’issue de la saison a été cruelle pour le champion, mais l’usure générale a eu raison des plus folles ambitions des Californiens, Anthony Davis en premier lieu. Dans cette interview, Davis rappelle que les Lakers n’ont eu qu’une pause de deux mois, et que la précédente saison avait débuté en Chine avec l’incident diplomatique née du tweet de Daryl Morey. A ça, il faut ajouter la crise du Covid, des blessures, et l’heure d’un repos bien mérité est donc arrivée pour Davis. Du repos mental et physique. Un vrai break d’un mois complet avant de reprendre les chemins de la salle de musculation.

« Je vais faire six semaines consécutives de musculation, tous les jours. Et ensuite, on passera à la partie basket, peut-être un mois ou un mois et demi avant le camp d’entraînement », a-t-il ajouté . « Je veux devenir plus costaud, mais je me sentais lourd quand je jouais. Alors, je suis descendu sous les 110 kilos (ndlr : il était monté à 115 kg). Je m’entraîne et ensuite, une fois sur le parquet, si je me sens à l’aise et que je me sens bien, je jouerai à ce poids ».

Quel rôle l’an prochain ?

L’intersaison sera aussi l’occasion d’effectuer des réajustements au niveau de l’effectif et du plan de jeu, à commencer par l’analyse de ce qui n’a pas fonctionné sur cette série face aux Suns.

« Je sais qu’avec LeBron et bien sûr les coachs, on va y revenir et revoir cette série », a-t-il poursuivi. « Ça n’était pas une super série offensivement et on devra cerner ce qui a été le plus efficace, avec moi et LeBron sur le terrain et individuellement et continuer ainsi à progresser ».

Alors que le secteur intérieur californien est plutôt fourni en intérieurs, Anthony Davis a souligné qu’il n’avait pas de profil ni de poste préféré, tant que l’entente était au rendez-vous.

« Je ne sais pas, je veux dire, nous pouvons toujours switcher. Nous avions deux grands l’année dernière avec JaVale McGee et Dwight Howard. Cette année, nous avions un « stretch big » et un grand qui joue dans la peinture, donc je pense que je peux jouer l’un ou l’autre. Quand c’était avec Marc (Gasol), je jouais dans la peinture et ensuite avec Andre Drummond, je jouais au large. Mon profil idéal est celui qui fonctionne, celui qui convient à notre équipe ».