Mike Malone rassurant sur Michael Porter Jr.

Ce soir, place à la deuxième manche entre les Suns et les Nuggets, et côté Denver, il y a de bonnes nouvelles du côté des blessés. Touché au dos dans le Game 1, Michael Porter Jr devrait être en tenir. « Je pense que Michael devrait être OK pour jouer » a ainsi déclaré Mike Malone. « Il a suivi un traitement toute la journée, et j’ai une bonne discussion avec lui. Sauf imprévu, il devrait être bon pour jouer le Game 2. »

C’est plutôt rassurant puisqu’on craignait que le jeune ailier des Nuggets n’ait réveillé une vieille blessure au dos. Celle qui l’avait fait chuter dans la Draft en 2018.

Autre bonne nouvelle du côté de l’infirmerie, la très probable présence de Will Barton. Absent depuis le 23 avril, l’arrière-ailier s’est entraîné normalement, et il reviendra dès ce soir, ou, au pire, vendredi pour la 3e manche à Denver.

« Will a vraiment réalisé une autre bonne journée, et je pense clairement qu’il est un candidat possible pour le prochain match » poursuit le coach de Denver. « Je n’essaie pas de dire que c’est sûr qu’il va jouer, car on doit continuer d’en parler avec le staff, mais de ce que j’ai vu, en le regardant jouer, j’ai beaucoup d’espoir sur le fait qu’il puisse récupérer du temps de jeu. Et si ce n’est pas dans le Game 2, ce sera dans le Game 3 à notre retour à Denver. Mais il n’y a rien de garanti, donc ne nous excitons pas trop. »