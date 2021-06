Grâce à un Joel Embiid record, Philadelphie égalise

Comme attendu, Ben Simmons est en mission sur Trae Young avec un seul objectif : couper le joueur des Hawks du ballon. Une stratégie payante au vu des premières minutes proposées par Atlanta. Privée de son meneur, c’est toute l’attaque des visiteurs qui bafouille et Philadelphie en profite de l’autre côté avec un Tobias Harris agressif près du cercle (23-6).

Et la tâche se corse pour les bourreaux des Knicks lorsque Clint Capela écope d’une deuxième faute rapide sur Joel Embiid et oblige Nate McMillan à le sortir. Heureusement pour eux, le Camerounais fait preuve d’une étonnante maladresse sur la ligne tandis que le banc des Hawks, symbolisé par Kevin Huerter et Danilo Gallinari, répond à un excellent Harris déjà à 16 unités sur le 1e quart-temps (33-20).

Plus en difficulté à la reprise, Philadelphie voit Atlanta se rapprocher. Les remplaçants des Sixers souffrent de la comparaison face au duo Gallinari-Huerter. Clint Capela emboite le pas en posterizant Embiid sur alley-oop mais le Camerounais lui répond avec un dunk autoritaire. De quoi servir d’électrochoc aux Sixers qui reprennent leurs aises (44-35).

Le banc des Hawks au rendez-vous

Grâce aux moves d’école d’Embiid et aux bombes longue distance de Seth Curry, les locaux gardent dans un premier temps leur dizaine de points d’avance sauf que le pivot des Sixers s’énerve. Sans doute gêné par son genou et surtout frustré par la malice de Gallinari, le dauphin de Nikola Jokic dans le scrutin du MVP prend une technique après une poussette sur l’Italien. Cela relance les Hawks qui n’ont plus que deux points de retard à la pause (57-55).

Philly repart de l’avant avec ses titulaires. Après avoir inscrit l’intégralité des points en première mi-temps, le cinq de départ des Sixers se remet en route. Seth Curry ne rate rien de loin et il est imité par Embiid, laissé seul au large par Capela. Néanmoins, Atlanta s’accroche par l’intermédiaire de Bogdan Bogdanovic.

Le facteur X Shake Milton

Au relais d’un Huerter au plus-que-parfait, l’ancien arrière des Kings monte en température que ce soit de loin ou près du cercle et il faut l’inattendu Shake Milton pour redonner un coup de boost à la formation de Doc Rivers. Auteur des premiers points du banc, le « sophomore » montre l’exemple à Matisse Thybulle et donne de l’air à sa franchise grâce à son 3-points au buzzer (91-84).

Auteur d’une belle saison régulière, Milton continue sur sa lancée et prend ses responsabilités en menant les remplaçants de Philly. Sous son impulsion, l’écart ne va cesser d’augmenter et les Sixers vont même infliger un 14-0 à cheval sur les deux quart-temps.

Complètement sonnés par le show de Shake Milton, les joueurs de McMillan se retrouvent sans solution. Les paniers adverses continuent de tomber alors que la défense des Sixers, symbolisée par Thybulle, verrouille l’accès au cercle pour cette fin de match. Au final, Atlanta s’incline après 12 dernières minutes catastrophiques à 26% au tir (118-102). Prochain match vendredi à Atlanta.