Dos au mur, Giannis Antetokounmpo veut rester serein

Deux salles, deux ambiances pour les Bucks. Après avoir dominé avec autorité (4-0) le Heat au premier tour, les joueurs de Milwaukee viennent d’être giflés à deux reprises à Brooklyn. Même sans James Harden, blessé et absent, les Nets se promènent (115 puis 125 points inscrits) et placent ainsi Giannis Antetokounmpo et sa bande déjà au pied du mur.

Alors, alerte générale à Milwaukee ? Pas encore pour le Grec.

« Je ne m’enflamme pas, ni ne me démoralise », résume le double MVP en titre à ESPN pour expliquer sa philosophie. « Après le sweep contre le Heat, je n’étais pas dans l’euphorie. Maintenant qu’on est mené 2-0, je ne suis pas dans la sinistrose. Je continue de croire en mon travail, en mes coéquipiers, en cette équipe et en nos habitudes. J’espère qu’on va gagner le Game 3. »

Cette deuxième manche a été ratée des deux côtés du terrain : en attaque avec seulement 86 points marqués, puis en défense avec 125 points encaissés. Résultat : un match à sens unique et une très, très lourde défaite de 39 points !

« On les a vu mettre des shoots et on a commencé à être un peu trop perso, à essayer de changer la donne individuellement », constate et regrette Jrue Holiday. « On a eu des tirs dans la raquette, mais ils étaient contestés, parfois par trois défenseurs. Dans ces instants, on doit écarter le jeu et trouver un shoot ouvert à 3-pts. On n’a pas mis dedans non plus dans ce domaine, sûrement parce qu’on n’a pas eu beaucoup de bons tirs. Eux, oui. »

Les Bucks doivent impérativement gagner le Game 3, chez eux, s’ils veulent encore espérer remporter cette série. Pour le match suivant, ce sera une autre histoire et inutile, d’après Antetokounmpo, de se précipiter.

« On doit gagner à domicile, mais on doit le faire un match à la fois. Je ne veux pas entendre qu’on doit remporter les deux rencontres à domicile. On doit en gagner un, le premier. On doit tout faire pour le prendre celui-là. Ensuite, on fera pareil pour le Game 4. Mais là, pour l’instant, on doit se concentrer sur cette troisième manche. »