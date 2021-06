TQO : Luka Doncic avec la Slovénie

« Pas de vacances !« . C’est ce qu’a répondu Luka Doncic lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il allait participer au tournoi pré-olympique avec la Slovénie. Tout juste éliminé des playoffs, le joueur vedette de Dallas va donc rentrer chez lui pour prendre part au camp d’entraînement : « Mon prochain objectif, c’est de qualifier la Slovénie aux Jeux olympiques. Je vais rentrer au pays pour commencer à m’entraîner ».

Repêchée, la Slovénie disputera le tournoi pré-olympique de Kaunas, du 19 juin au 4 juillet, et les champions d’Europe défieront l’Angola et la Pologne en phase de poule, avant de croiser avec les deux meilleures formations de l’autre groupe où l’on trouvera la Lituanie, la Corée du sud et le Venezuela. Six équipes pour un seul ticket pour les Jeux olympiques.

Aux côtés de Doncic, on trouvera plusieurs champions d’Europe comme Jaka Blazic, Ziga Dimec, Klemen Prepelic, Aleksej Nikolic ou encore Vlatko Cancar, Matic Rebec, Gasper Vidmar et Edo Muric. En revanche, pas de Goran Dragic qui a pris sa retraite internationale.