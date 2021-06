Perdu avec Dallas, Kristaps Porzingis avance dans le flou

Et si la série entre les Clippers et les Mavericks avait sonné le glas de l’aventure de Kristaps Porzingis à Dallas ? Une question qu’il est légitime de se poser, tant le Letton a semblé perdu et hors du coup lors de ce premier tour.

En attestent les 13.1 points et 5.4 rebonds de moyenne (à 47% aux tirs et 30% à 3-points) de l’intérieur de 25 ans dans ces playoffs, lui qui tournait pourtant à 23.7 points et 8.7 rebonds par match (à 53% aux tirs et 53% à 3-points) face au même adversaire, il y a moins d’un an, dans la « bulle » d’Orlando.

Contrairement au mois d’août 2020 où il s’était blessé au genou droit avant de déclarer forfait pour le reste de la série, Kristaps Porzingis était censé être à 100% de ses moyens, sur le plan physique. Malgré cela, inoffensif au possible, il n’a jamais pesé contre Los Angeles, se contentant d’occuper un rôle de shooteur-défenseur, tel un « role player ».

Un problème pour les Mavs ? Pas nécessairement, si l’on en croît Rick Carlisle. « J’ai trouvé que [Kristaps Porzingis] avait très bien joué », livrait ainsi le coach de la franchise texane. « J’ai été très satisfait par ses trois derniers matchs [8, 7 puis 16 points, ndlr]. Sa défense a beaucoup progressé, il semble être enfin en bonne santé, il bouge bien et il shoote bien. Il joue simplement correctement. C’est donc très encourageant pour la suite. »

Luka Doncic abandonné par son principal lieutenant

N’en déplaise à son coach, ces performances restent bien trop insuffisantes pour un joueur qui, rappelons-le, a été prolongé par les Mavericks pour 158 millions de dollars sur cinq ans, à l’été 2019. Dans le but, notamment, de former une redoutable paire 100% européenne avec Luka Doncic, afin de ramener Dallas en playoffs, puis au sommet.

Au final, c’est surtout Tim Hardaway Jr., autrement dit l’autre élément récupéré dans le cadre de l’échange entre les Mavs et les Knicks, impliquant Kristaps Porzingis, qui a beaucoup mieux épaulé Luka Doncic face aux Clippers et, plus largement, tout au long de l’exercice 2020/21.

Un exercice 2020/21 au cours duquel le Letton a une nouvelle fois dû rater de nombreux matchs (29, pour être exact) en raison de ses pépins physiques. Au genou droit, évidemment, puis à la cheville gauche. Pas simple, dans ces conditions, de véritablement trouver son rythme.

« En y regardant de plus près, cette saison m’a parue super longue, entre la ‘bulle’ et ma déchirure du ménisque », confiait Kristaps Porzingis dans les colonnes de Mavs.com, hier soir. « [Individuellement], je devais d’abord guérir. Puis j’ai commencé ma saison en retard, sans entraînement. Ces choses se sont additionnées les unes aux autres. [Collectivement], nous avons mal commencé, puis nous avons enfin trouvé notre rythme pour décrocher des victoires et nous hisser là où nous nous attendions à être. Ça a donc été une année intéressante finalement, pleine de hauts et de bas. »

Transfert en vue ?

Une année peut-être intéressante mais, dans l’ensemble, décevante de la part de « The Unicorn », de moins en moins impliqué dans l’attaque des Mavericks et visiblement plus que jamais condamné à rester dans l’ombre de Luka Doncic dans le Texas. Mais Kristaps Porzingis peut-il réellement viser plus qu’un rôle de lieutenant d’une superstar ? Ou, pire encore, est-il vraiment en mesure de s’imposer comme une seconde option offensive fiable ?

Autant de questions sans réponses que la série face aux Clippers pourrait bien avoir réglé. Car il se peut effectivement que le premier tour trop discret du Letton lui coûte sa place dans l’effectif de Dallas. Mark Cuban a pu constater que Luka Doncic n’était pas suffisamment bien entouré et le propriétaire de la franchise va peut-être pousser son GM Donnie Nelson à sonder les autres équipes, afin de voir ce qu’elles seraient prêtes à donner en échange de l’ex-intérieur All-Star (2018). Même si son contrat et son passif niveau blessures risquent de compliquer une éventuelle transaction.

Quant à Kristaps Porzingis justement, bien que dans le dur et évasif concernant son rôle chez les Mavs, tant aujourd’hui que demain, il se dit déterminé à revenir plus fort la saison prochaine, au sortir de cette élimination douloureuse.

« Je suis ici pour jouer aussi bien que possible, faire ma part du travail, aider mes coéquipiers et aider cette organisation à aller de l’avant, en travaillant dur », affirmait ainsi le 4e choix de la Draft 2015. « J’essaie de rester moi-même, de jouer simple et de ne pas trop réfléchir. En me concentrant sur ce que je peux contrôler, afin d’être le meilleur joueur possible. Je vais me mettre au travail pour y parvenir et le reste suivra naturellement. »