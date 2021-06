Désormais « free agent », Killian Tillie a bien l’intention de gagner sa place chez les Grizzlies

Plusieurs fois retardé à cause de pépins physiques aux ischios et au pied, Killian Tillie (2m06, 100kg) a bel et bien effectué ses débuts en NBA, c’était en mars dernier. Quelques mois plus tard, les Grizzlies ont réussi une belle fin de saison et le rookie français de 23 ans a même pu avoir un avant-goût des playoffs, face au Jazz de Rudy Gobert.

Cantonné à un rôle de remplaçant au bout du banc, l’ancien de Gonzaga vient donc de boucler sa première année professionnelle avec 18 apparitions, pour 3 points et 1 rebond de moyenne, dont une titularisation bien rentabilisée avec 16 points, son record.

« Ça s’enchaîne très vite, on vient de faire une réunion avec tous les entraîneurs pour préparer l’intersaison », a indiqué Tillie pour Bein Sport. « Ça va être un été important pour nous. On prépare ça. »

« Ils veulent quand même me garder pour l’été pour travailler avec moi »

Snobé à la dernière Draft, mais signé par Memphis dans la foulée pour un contrat « two way », Tillie n’est clairement pas au sommet du totem chez les Grizzlies. A vrai dire, il est actuellement sans véritable contrat, mais la franchise de Memphis compte tout de même le garder dans son giron pour l’été, et notamment les ligues d’été qui devraient reprendre, à Las Vegas notamment.

« Non, [je ne suis plus sous contrat avec Memphis], je suis quasiment free agent. Mais ils veulent quand même me garder pour l’été pour travailler avec moi et essayer de me signer pour l’année prochaine, s’il y a de la place. Ils veulent que je travaille cet été et probablement faire la ligue d’été avec eux. Et après, il s’agira d’essayer de prendre une place dans l’effectif de la saison prochaine. »

Sans garantie, Tillie va ainsi essayer de poursuivre l’aventure dans le Tennessee au sein d’une équipe qui monte un peu plus haut chaque année (« play in » l’an passé et premier tour des playoffs cette année). Au moment de tirer le bilan de sa première campagne en NBA, le Français évoque évidemment la pandémie, mais aussi un calendrier surchargé, surtout en deuxième partie de saison : un vrai « bordel » selon ses termes !

« Je vais travailler tout l’été pour obtenir une place dans l’équipe »

« C’était un peu spécial avec le Covid, une saison un peu raccourcie et surtout les voyages, c’était un peu fou. On avait des road trip de deux semaines. Durant la deuxième partie de saison, on n’a jamais eu deux jours de repos d’affilée. C’était le bordel ! C’était un peu galère mais ça va. Personnellement, j’ai pu jouer quand il y a eu quelques blessés, le coach m’a quand même fait confiance pour être dans la rotation sur ces matchs-là et je pense avoir prouvé que je pouvais jouer et que je pouvais aider à faire gagner l’équipe. C’était bon signe qu’il me fasse confiance, et que je leur montre que je sais jouer. »

Utilisé à sept reprises sur dix minutes ou plus, Tillie a produit un peu plus de 7 points et 2 rebonds quand il dépasse les quinze minutes de jeu. Son record à 16 points et 6 rebonds face à Sacramento, lors de sa seule et unique titularisation, a conclu sa saison sur une bonne note, avec un 3-points « clutch » pour se débarrasser des Kings notamment. A lui de confirmer cet été…

« Je veux rester à Memphis, pour le staff, pour tout le monde autour et pour l’équipe. Je vais travailler tout l’été pour obtenir une place dans l’équipe. On a deux semaines de vacances donc je vais rentrer à Spokane, à Gonzaga et après, je rentre à Memphis direct et retour au travail. »