Derrière Kawhi Leonard qui a porté l’essentiel du fardeau, avec 28 points, 10 rebonds, 9 passes et 4 interceptions pour un immense 47 à l’évaluation, les Clippers ont finalement réussi à vaincre les Mavs grâce à l’apport de certains joueurs de complément, comme Nicolas Batum (11 points, 7 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 1 contre) mais aussi Terance Mann (13 points, 5 rebonds) et Luke Kennard (11 points dont 3/5 à 3-points).

Terance Mann, le polyvalent

Alors que le banc des Mavs a quasiment fait chou blanc, avec 6 points seulement à 3/11 aux tirs, les Clippers ont fait la différence en équipe dans ce Game 7 sous haute-tension.

« On a montré qu’on était dur au mal. Certains joueurs ont haussé leur niveau de jeu, comme Luke et T-Mann », a ainsi expliqué Batum en conférence d’après match. « Luke n’avait pas beaucoup joué dans la série mais il est entré en jeu et a eu un gros impact en troisième quart quand on était sur notre gros run. Et puis, T-Mann a été excellent en première mi-temps. »

Récupérant les minutes de Rajon Rondo, Mann a fini à 26 minutes, son plus gros total sur la série, avec 13 points, là aussi son meilleur score de la série. Certes veinard sur certains coups, comme sur ce air-ball à 3-points qui se transforme en passe décisive pour Leonard qui marque le panier plus la faute, Mann a surtout permis aux Clippers de défendre fort sur Doncic. « Il n’y a pas de négatif quand il arrive sur le terrain », souffle Paul George.

« On a vu certaines choses dans cette série sur lesquelles on peut s’améliorer », a réagi Mann. « En défense, on a essayé de forcer le ballon hors des mains de Luka et on a mis Kawhi contre lui le plus possible. »

Luke Kennard, le sniper

De son côté, Luke Kennard a également bien tenu sa place, malgré une série compliquée passée pour l’essentiel au bout du banc. L’ancien shooteur de Duke et des Pistons a apporté les assurances nécessaires en défense, ce qui lui a permis de se dégourdir les jambes 15 minutes hier soir, soit une de plus que sur tout le reste de la série…

« Il s’est jeté sur le parquet et il a fait les actions défensives. Il s’est bien montré face à Luka [sur la défense du pick & roll] », analysait Coach Lue. « Je n’étais plus tellement inquiet pour lui une fois que j’ai vu ça. »

Partie prenante du 24-4 qui a propulsé les Clippers en fin de troisième quart, Kennard a d’abord manqué un tir avant de rectifier le tir sur la même action. Dès que Kawhi Leonard et Paul George peuvent bénéficier d’autres menaces à leurs côtés, les Clippers deviennent une équipe autrement plus dangereuse.

« J’avais juste à garder le spacing sur le terrain et rester prêt à tirer quand l’opportunité se présentait », a commenté Kennard dans le OC Register. « Jouer au match 6 m’a permis d’avoir une petite dynamique pour [le match 7]. J’ai pu être bien concentré et prêt à envoyer. »

Nicolas Batum, le vétéran

Menés deux victoires à zéro il n’y a pas si longtemps que ça, les Clippers ont réussi à inverser la tendance et à, enfin, remporter un match à domicile ! Pour Batum et la troupe de Los Angeles, perdre au premier tour n’était pas envisageable…

« On s’est dit qu’on ne pouvait pas tomber comme ça. Quand la série est arrivée à 2-2, on s’est dit qu’il n’y avait pas moyen qu’ils nous battent deux fois de suite. »

Avec cette qualification en poche, les Clippers voguent donc vers un deuxième tour qui s’annonce toujours plus corsé, contre le Jazz, meilleure équipe de la Ligue cette saison.