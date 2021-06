Les Wizards ont aimé ce qu’ils ont vu de Deni Avdija

Le GM des Wizards Tommy Sheppard a donné des nouvelles de Deni Avdija, touché à la cheville droite et qui en est à sa sixième semaine de rééducation, soit à mi-parcours, selon son plan de rétablissement dressé fin avril qu’il devrait être en mesure de tenir.

« Je pense qu’il sera rétabli après 12 semaines », a déclaré Tommy Sheppard. « La chose la plus importante pour moi est sa rééducation. Il était avec nous lors de ce dernier road trip, je l’ai observé sur le terrain et je suis satisfait de ses progrès. Nous espérons qu’il sera à 100% en bonne santé à l’approche de la Summer League, même s’il n’est pas impératif qu’il y joue. Nous ferons cette évaluation en temps voulu ».

Un bon « all-around player »

Deni Avdija a en effet été aperçu avant le match de play-in face aux Celtics, avec une botte au pied droit, à enchaîner les exercices comme de shooter assis sur une chaise dans la raquette. Avant sa blessure, l’ailier israélien avait pu disputer 54 matchs plutôt positifs, durant lesquels il s’est attelé à laisser le jeu venir à lui et à apporter à son équipe dans tous les compartiments du jeu. De quoi constituer une base intéressante de développement pour son coach, Scott Brooks.

« J’aime son potentiel. Il a joué un bon nombre de minutes cette année », a souligné Scott Brooks. « Il y a eu de très bons moments et d’autres où l’on pouvait vraiment voir qu’il avait 19 ans. Mais nous avons beaucoup d’espoir concernant son avenir. C’est malheureux qu’il se soit blessé et qu’il ait manqué 10 à 12 semaines et cette chance de participer aux playoffs. C’est un costaud, un très bon athlète, robuste. C’est un bon rebondeur, et son tir continue de se développer ».

Ces derniers jours, Deni Avdija a pu enlever sa botte et poursuivre son processus de rééducation, même s’il doit encore éviter de trop sauter pour ne pas fragiliser sa cheville. Mais jusqu’ici, tout va bien.

« Il se porte à merveille. Je pense que Deni est sur la bonne voie pour devenir un joueur d’impact à l’avenir », a ajouté Tommy Sheppard. « Notre objectif est d’avoir Deni au camp d’entraînement et qu’il soit un élément important de notre projet ».