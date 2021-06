Les Nets se méfient de Jrue Holiday

Les Nets et les Bucks vont ouvrir leur série de playoffs cette nuit au Barclays Center et ce duel s’annonce particulièrement brûlant, avec deux écuries qui ont terminé deuxième et troisième de la conférence Est.

Les Nets et leur Big Three partent un tantinet favoris mais les superstars de Brooklyn craignent, à juste titre, l’influence de Jrue Holiday. Le meneur vétéran des Bucks aura effectivement un rôle prépondérant à jouer, surtout dans l’aspect défensif, pour tenir tête à James Harden et Kyrie Irving.

« Je connais Jrue depuis le lycée. En fait, on joue l’un contre l’autre depuis le lycée », a expliqué Harden dans le New York Post. « Il est très mobile sur ses appuis, et il est costaud. Rien que ça, pour un arrière, si tu peux bouger tes pieds et que tu es costaud pour défendre sur les arrières et extérieurs, c’est déjà énorme. Il ne reçoit pas beaucoup de crédit dans les meilleurs cinq défensifs, et je ne sais pas pourquoi. C’est un défenseur d’élite, donc on doit s’assurer de bien le faire bouger pour nous rendre la tâche plus facile. »

Avec PJ Tucker qui devrait se coltiner le cas Durant, Holiday est le candidat tout désigné pour essayer de ralentir la force de frappe offensive des Nets sur les postes arrières. Sans Donte DiVicenzo blessé, les Bucks ont une rotation extérieure diminuée et les prestations de Holiday en prennent donc d’autant plus d’importance.

« Un défenseur incroyablement polyvalent »

« Ils ont des tendances et un style de jeu différents », détaille Holiday sur la comparaison entre Harden et Irving. « Ils attaquent tous les deux la peinture. Il y en a un qui est plus grand que l’autre évidemment. Mais s’ils font beaucoup la même chose, ce sont les petites choses, leurs tendances qui changent. Ils sont tous deux très talentueux et ils peuvent faire à peu près tout en attaque. Mais je pense qu’il y a des petites choses, des détails, qu’on relève à force de jouer contre eux toutes ces années. »

A 15 points, 10 passes, 7 rebonds et 2 interceptions de moyenne au premier tour face au Heat, Jrue Holiday est en pleine forme. Si son pourcentage à 3-points (18%) semble plus relever de l’accident de parcours, Holiday sera avec Antetokounmpo et Middleton, les All-Stars locaux, un des rouages essentiels si Milwaukee veut réaliser l’exploit de renverser Brooklyn.

De son côté, Steve Nash redoute l’impact de l’ancien de la Nouvelle Orléans, contre qui il a pu évoluer cinq années entre 2009 et 2014.

« On respecte évidemment la qualité de Jrue en défense. Il a la force, la taille, la vitesse et l’agilité, ce qui en fait un défenseur incroyablement polyvalent. On l’a vu à l’oeuvre pendant des années, on sait combien il est fort défensivement. C’est une partie prépondérante de son profil et un énorme plus pour les Bucks cette saison. »