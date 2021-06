Magic Johnson ne veut plus de Dennis Schroder aux Lakers

Même s’il n’est plus président des Lakers, Magic Johnson a toujours de l’influence sur la franchise, et quand il donne son avis sur l’effectif, forcément, ça arrive jusqu’aux oreilles des propriétaires et des dirigeants. En l’occurrence, après l’élimination de ses protégés face aux Suns, il a pointé du doigt les défaillances du « supporting cast ».

Même si Anthony Davis s’est blessé, Magic estime que les Lakers avaient l’effectif pour passer l’obstacle. A condition que les « Lieutenants » évoluent à leur meilleur niveau. Ce qui n’a pas été le cas. Comme par exemple, Dennis Schroder.

« Schroder, je ne pense pas que ce soit un Laker » a réagi Magic Johnson sur l’antenne de AM570 LA Sports. « C’est juste mon avis. Je ne sais pas s’ils vont le prolonger ou pas. Je ne trouve pas qu’il apporte une mentalité de winner et l’attitude dont on a besoin. Il avait l’occasion de se montrer dans cette série, et pour moi, il a échoué. »

Arrivé à l’automne dernier, Schroder avait refusé de prolonger, estimant qu’il pouvait toucher davantage en 2021. Finalement, l’Allemand n’a pas franchi un cap et son avenir à Los Angeles reste incertain, même s’il souhaite rester aux Lakers.

Justement, si le staff décide de le garder, que fera Magic ? « S’il revient, je vais le soutenir. Je vais l’encourager et tout ça, mais c’est juste que je ne trouve pas que ce soit un Laker. »