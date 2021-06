Dennis Schroder : « La question ne se pose pas. Je veux rester ici »

Il était arrivé aux Lakers pour prendre la suite de Rajon Rondo et décrocher un titre, et il a échoué. Un des meilleurs sixièmes hommes de la NBA, Dennis Schroder n’a pas pesé dans ce premier tour des playoffs avec certes 14 points et 3 passes de moyenne, mais des pourcentages très moyens (40% aux tirs, 32% à 3-points), et même un zéro pointé dans la cinquième manche. Anthony Davis et LeBron James avaient besoin d’un troisième homme régulier pour monter un « Big Three ». Comme Kyle Kuzma et Montrezl Harrell, Dennis Schroder ne s’est pas montré à la hauteur, et ce n’est pas certain qu’il soit toujours là la saison prochaine puisqu’il est free agent.

De quoi peut-être regretter d’avoir refusé une offre à l’automne dernier…

« Ce n’est pas une question d’argent. Tous ceux qui me connaissent savent que ce n’est pas pour l’argent » se justifie-t-il. « Bien sûr, on veut être payé au juste prix, mais au final, tout ne dépend pas de l’argent pour ma famille et moi. Au final, si tout se passe bien, on reviendra et on gagnera le titre l’an prochain. »

Car Dennis Schroder veut tout de même prolonger, et il n’en veut pas aux dirigeants de ne pas avoir répondu à ses exigences à l’automne dernier. « Ils ne m’ont rien fait de mal. Ils sont supers. Ils ont deux des meilleurs joueurs de la NBA. Tout le monde est super dans le vestiaire, et je le répète, au final, je veux rester ici et gagner un titre. La question ne se pose pas. »

Pour l’Allemand, il y avait trop d’obstacles cette saison. Lui-même a été placé deux fois à l’isolement, et il y a eu les deux grosses blessures d’Anthony Davis et LeBron James.

« C’est pour ça que je suis à fond. L’an prochain, on sera de retour, tout le monde sera en bonne santé, et tout sera super. Ce que je veux dire, c’est qu’on peut traverser toute cette merde pour en faire quelque chose de bien. C’est comme ça que je prends des choses. On a traversé tellement de choses cette année… On va revenir, et je vais me défoncer pour donner tout car les fans le méritent, et je veux gagner un titre. »