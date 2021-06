Grosse colère de Vanessa Bryant sur Instagram. La veuve de Kobe Bryant accuse ainsi Nike de sortir des chaussures « non autorisées » en hommage à sa fille, Gianna Bryant.

L’affaire concerne la Kobe 6 Protro « Mamba Forever », qui a été dévoilée par des fuites récentes et que certains, comme Khris Middleton, ont même visiblement déjà commencé à porter sur les parquets de la ligue.

« C’est une chaussure sur laquelle j’ai travaillé en l’honneur de ma fille, Gianna. Elle devait s’appeler la chaussure MAMBACITA, une version exclusive en noir et blanc des chaussures de son père », écrit Vanessa Bryant. « Les chaussures MAMBACITA ne sont PAS approuvées pour la vente. Je voulais qu’elles soient vendues pour honorer ma fille avec TOUS les bénéfices au profit de notre fondation, mais je n’ai pas re-signé le contrat Nike et j’ai décidé de ne pas vendre ces chaussures. Les chaussures MAMBACITA n’ont pas été approuvées pour être fabriquées en premier lieu. Je ne sais pas comment quelqu’un d’autre peut mettre la main sur les chaussures que j’ai conçues pour ma fille, Gigi, et pas nous. J’espère que ces chaussures ne seront pas vendues. »

Pour l’instant, aucun détail sur le prix ou la date de sortie n’a filtré par rapport à ces chaussures mais les fuites sur les réseaux sociaux et les sites spécialisés sont un bon indicateur de leur mise en vente prochaine.

Selon Shawn Grain Carter, professeur à la Fashion Institute of Technology et spécialiste de ces questions, tout dépend de l’accord négocié entre Vanessa Bryant et Nike lorsque la veuve du « Black Mamba » a décidé de quitter le giron de la firme, tout en permettant à l’équipementier de continuer la vente de produits de la collection Kobe.

« Bien que la chaussure soit un hommage à sa fille décédée, Gianna Bryant, si le contrat légal de production et de distribution de cette chaussure autorise la vente du produit, la fuite publicitaire pourrait simplement être de mauvais goût, mais pas illégale », explique-t-il ainsi à CBSSports. « Les fuites de produits de mode sur les réseaux sociaux sont assez courantes et, malheureusement, cela fait partie de la routine ».

Légale ou pas, l’affaire pourrait tout de même être très gênante pour Nike, si le groupe décide de mettre en vente une chaussure en hommage à Gianna Bryant, malgré le désaccord de la mère de cette dernière.