Doc Rivers rend hommage à Danny Ainge

Un an après son arrivée aux commandes de la franchise de Boston, en 2004 donc, Danny Ainge avait fait un premier choix fort : recruter Doc Rivers. L’actuel coach des Sixers restera sur le banc jusqu’en 2013, avant la signature de Brad Stevens qui vient tout juste de prendre la direction sportive de la franchise, à la place de Danny Ainge justement.

Doc Rivers et Danny Ainge, c’est le duo qui a globalement replacé les Celtics vers les sommets de la ligue. Dans les étoiles même, en 2008, avec une 17e bannière de champion décrochée face aux Lakers. Ces deux-là ont marqué l’histoire de Boston. Le départ du second a donc forcément touché le premier.

« Cela représente beaucoup », affirme Doc Rivers à NBC Sports. « J’avais fait du bon travail à Orlando, suffisant pour être viré à la fin… Dans la semaine qui a suivi mon licenciement, Danny Ainge m’a appelé et m’a dit que j’étais celui qu’il voulait, qu’il croyait en moi. On a connu la pire des périodes. La première année, on remporte notre division et on a décidé d’aller dans une autre direction. Les gens ne se rendent pas compte de la difficulté de reconstruire pendant deux ans, d’avoir une équipe huée et malmenée tous les soirs. Brad Stevens a connu ça aussi les premières années. Danny me disait tous les jours qu’il était désolé et me promettait que cela allait finir par bien tourner, que je ne devais pas partir. »

« On avait fait un pacte : partir en même temps »

On connaît la suite : en 2007, Kevin Garnett et Ray Allen arrivent et les Celtics deviennent immédiatement la meilleure équipe de la ligue puis un candidat naturel pour le titre pendant plusieurs saisons. Danny Ainge avait donc tenu sa parole après des premières années difficiles.

« C’est un joueur, un parieur et j’adorais ça », poursuit Doc Rivers. « Il prenait des risques. Certains moments, on était en désaccord sur certaines choses, mais j’avais confiance en lui. Je lui disais d’y aller, d’appuyer sur la gâchette. Parfois, ça a fonctionné, parfois non. Mais c’était un plaisir de travailler avec lui. »

Anciens adversaires dans les années 1980 et 1990, les deux hommes sont de la même génération (Rivers est né en 1961, Ainge en 1959) et alors que l’ancien dirigeant de Boston va assurer la transition et peut-être ensuite prendre une retraite bien méritée, le coach de Philadelphie est toujours sur les bancs à disputer les playoffs saison après saison.

« On avait fait un pacte : partir en même temps », raconte l’entraîneur des Sixers. « Donc je lui ai dit que ce n’était pas juste d’avoir fait ça. Mais je peux le dire, car je lui ai parlé, Danny va très bien. Donc je suis heureux pour lui, vraiment. »