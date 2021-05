Podcast Hype X Basket USA | LaMelo Ball coiffé au poteau ?

Les playoffs font rage en NBA, et comme chaque année, ou presque, les meilleurs rookies de l’année brillent par leur absence. Les principaux candidats au trophée de Rookie Of Th Year sont déjà en vacances, et c’est finalement un peu logique puisque leurs équipes étaient mal classées la saison passée pour justement choisir parmi les premiers.

La NBA a dévoilé les noms des trois finalistes :

– Anthony Edwards, l’athlétique arrière des Timberwolves ;

– LaMelo Ball, le talentueux meneur des Hornets ;

– Tyrese Haliburton, l’élégant arrière des Kings.

Dans ce podcast, on débat sur le classement final, et on s’interroge aussi sur leur place dans la Draft à l’automne dernier, ou sur leur avenir comme « franchise player ». Un mot aussi sur les autres rookies séduisants comme Tyrese Maxey (Sixers), Cole Anthony (Orlando) ou encore James Wiseman (Warriors).