Draft 2021 : Usman Garuba va profiter de sa cote pour tenter sa chance en NBA

Avec ses 5.6 points et 5.3 rebonds de moyenne en 19 minutes dans le championnat espagnol cette saison, Usman Garuba a trouvé sa place dans la rotation du Real Madrid, en tête de la Liga ABC avec 34 victoires pour 2 défaites.

Mais l’ailier/ailier fort espagnol a également fait des étincelles en Euroleague, avec notamment ce match à 24 points et 12 rebonds dans la série des quarts de finale (perdue) face à l’Andolu Efes. À 19 ans, Usman Garuba s’est ainsi imposé aux yeux des scouts comme (peut-être) le meilleur prospect défensif de la Draft 2021.

Comparé à OG Anunoby dans son style de jeu, il peut devenir un fameux « 3&D », capable de défendre sur les meilleurs extérieurs, grâce à sa taille (2m03) et surtout son envergure (2m21) et de punir les défenses de loin. Cet aspect (34% en Liga ACB) est tout de même encore un point sur lequel il doit travailler.

Dans tous les cas, sa cote est haute, ESPN le plaçant à la 15e place de son Top 100 des prospects de la Draft, et Usman Garuba en a donc profité pour remplir les papiers afin faire partie de la promotion 2021.

Une fois sa saison finie en Europe avec le Real Madrid, mi-juin au plus tard, il prendra ainsi l’avion pour les États-Unis afin de discuter directement avec les différentes franchises et participer à des « workouts », pour confirmer son potentiel aux franchises et sa place comme « lottery pick ».