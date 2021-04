Arrivé au Real alors qu’il n’avait que 11 ans, Usman Garuba (19 ans, 2m03) a fait ses classes dans le prestigieux centre de formation qu’a notamment fréquenté Luka Doncic. Comme son prédécesseur slovène, il a monté les échelons un à un, ou plutôt quatre à quatre, pour intégrer l’équipe première il y a maintenant trois ans.

Cette semaine, le petit prodige espagnol d’origine nigériane a été élu meilleur espoir de la Liga, avec ses 6 points et 5 rebonds de moyenne, devançant assez largement Dino Radoncic (Saragosse) et Yannik Nzosa (Malaga). À vrai dire, de l’autre côté des Pyrénées, on ne compte déjà plus les multiples records de précocité engrangés par celui qu’on appelle aussi bien « le Colosse » ou « la Panthère ».

Un talent encore plus précoce que Luka Doncic

Usman Garuba a donc débuté avec le Real le 28 octobre 2018 alors qu’il n’avait que 16 ans. Il a ensuite été titulaire pour la première fois de sa carrière à 17 ans et 6 mois, face à Murcie pour la deuxième journée de la saison passée, battant Luka Doncic de deux mois !

Il est également devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la Liga à réussir un double-double, dans le même match face à Murcie, avec 13 points et 10 rebonds. En Euroleague, c’est la même chose. Il a commencé à 17 ans et demi, à la fin octobre 2019, et il n’a pas fait semblant avec 12 points, 4 rebonds et 3 interceptions face au Bayern.

Mais, comme un certain Hakeem Olajuwon (mais aussi Lu Dort), Usman Garuba n’a pas démarré avec la balle orange que c’est un ancien gardien de but. Grandissant d’abord à Madrid, puis dans la banlieue de Guadalajara, au nord-est de Madrid, le jeune Usman a finalement adopté le basket à 9 ans, car il dépassait d’une tête tous ses camarades de classe.

« Je n’ai pas vraiment choisi de jouer au Real Madrid. C’est le Real Madrid qui m’a choisi pour venir jouer avec eux », explique-t-il sur le site de l’Euroleague. « J’ai commencé le basket quand j’avais 9 ans. Avant ça, je jouais au foot. Gamin, je préférais le foot au basket mais comme j’étais très grand pour jouer au foot, mes parents et mes amis m’ont dit d’aller jouer au basket. C’est comme ça que j’ai commencé et c’était très plaisant et excitant. »

Le 23 mars dernier, Usman Garuba a célébré sa centième en Liga avec un match très solide, à 20 d’évaluation grâce à 12 points et 8 rebonds à Saint Jacques de Compostelle. Cent matchs dans le championnat le plus relevé d’Europe alors qu’on n’a même pas vingt ans ? Plutôt pas mal !

« Tout est dit avec ce chiffre », souffle son entraîneur Pablo Laso pour Marca. « On parle d’un gamin de 19 ans qui joue régulièrement avec le Real Madrid. Il a réussi un grand match et il a certes peut-être plus brillé par les points mais on apprécie aussi qu’il travaille beaucoup. Il fait partie de ces joueurs avec une grande marge de progression. Il est très agressif sur ses actions près du cercle. Il va s’améliorer avec le temps sur ces actions. Il commet parfois des erreurs d’inexpérience mais il a seulement 19 ans. »

Déjà double champion d’Europe chez les moins de 16 ans (en 2016) et chez les moins de 18 ans (en 2018), Uslan Garuba a un joli petit palmarès en formation, dont un titre de champion de Liga (en 2019) et une Supercopa (en 2020), plus une deuxième nomination dans le meilleur cinq des jeunes donc.

« Les mots manquent pour dire à quel point je suis content, si ce n’est que je suis heureux d’être dans l’équipe et d’avoir pu participer à cent matchs. Le coach me demande toujours de l’intensité, de me donner à 100% et d’être concentré, plus que de rentrer ou rater mes tirs. »

Une formation à l’européenne

Fréquemment opposé aux intérieurs roublards du circuit Euroleague, la pépite Garuba est peu à peu en train de se polir. À force de se frotter aux Giorgios Printezis, Nikola Mirotic ou encore Kyle O’Quinn, l’ancien joueur NBA désormais coéquipier de Nando De Colo au Fenerbahçe, Usman Garuba progresse à pas de géants. Surtout, il apprend au contact de vétérans qui ont bien roulé leur bosse. À cet âge-là, rien ne remplace l’expérience… et parfois une bonne soufflante !

« Je m’entraînais dur chaque jour avec les équipes de jeunes, à me frotter à mes coéquipiers et je ne pensais pas vraiment à l’équipe senior. Chaque année, si tu continues à travailler avec tes coéquipiers, tu as la possibilité de jouer avec l’équipe A. J’ai travaillé vraiment dur pour ça et j’ai eu ma chance. C’est quelque chose d’incroyable de jouer avec l’équipe première du Real, surtout si jeune. C’est un truc à part pour moi. »

Son shoot à 3-points est encore loin d’être un produit fini, à 9/32 pour 28% sur sa saison d’Euroleague par exemple, mais le gamin peut désormais faire mouche de loin (il en est à 32% en Liga, sur un plus gros volume : 21/64), suffisant pour écarter les défenses adverses et profiter de son premier pas et son départ en dribble vers le cercle. Avec ses qualités athlétiques, un dribble suffit avant de décoller…

« J’ai essayé de travailler sur mon tir extérieur mais ce n’est pas tout, j’ai travaillé sur beaucoup de choses. J’ai aussi bossé sur ma défense et mes mouvements latéraux. Un paquet de choses différentes. Sur mon physique aussi en musculation. »

En Euroleague, aucun joueur de moins de 20 ans n’a joué autant de minutes que Garuba, qui en est cette saison à 15 minutes en moyenne, pour 3 points et quasiment 4 rebonds et 1 contre de moyenne. Projetée sur 40 minutes, son évaluation monterait déjà jusqu’à 14, notamment grâce à sa redoutable efficacité offensive à 65% de réussite à 2-points.

Dans la lignée des Ricky Rubio, Luka Doncic ou Théo Maledon, il ne présente certes pas des statistiques époustouflantes, ni en Liga ni en Euroleague, mais son QI et son aptitude physique sont testés, à très haut niveau, chaque semaine. Et deux voire trois fois par semaine…

Incontournable sur les compétitions des jeunes, notamment élu MVP de l’édition 2016 de l’Euro des moins de 16 ans, avec 16 points (à 71% aux tirs), 12 rebonds, 2 passes, 3 contres, le tout pour 28 d’évaluation, alors qu’il n’avait que 14 ans (ce qui était une première historique), Usman Garuba est le prototype de l’intérieur moderne, avec une énorme activité autour du cercle et une polyvalence qui rappelle quelques stars actuelles.

“Je veux jouer comme Draymond Green, Paul Millsap, Ben Simmons, [Giannis] Antetokounmpo, ce genre de joueurs”, expliquait-il sur ESPN il y a déjà deux ans et demi. “Je veux être un joueur complet. Je progresse bien sur mon tir, que ce soit aux lancers, à 4 ou 5 mètres et même à 3-points. Mais je sais que je dois encore bosser pour être un bon shooteur. A terme, je veux être un solide shooteur. Je veux être capable de faire un peu de tout sur le terrain.”

Un futur défenseur All-NBA ?

Quelque peu sous-dimensionné pour le poste d’ailier fort à 2m03 (mais avec une envergure de 2m18), Usman Garuba compense par un moteur et une envie monstrueuses. Plus intense physiquement que ses comparses, il joue chaque minute comme si c’était la dernière. C’est une observation qui revient inéluctablement sur son compte, ce qui prouve bien qu’on a à faire à un compétiteur hors-normes.

“Je dois montrer aux autres joueurs comment jouer dur et physique. Et leur montrer comment on gagne. Dans mon premier club, on m’a expliqué que je devais jouer chaque match avec intensité, puissance et énergie.”

En partie grâce à sa petite expérience de gardien de but, Usamn Garuba a de bonnes mains pour piquer la balle dans les mains du meneur adverse. Mieux encore, il peut se déplacer avec eux après le fameux switch sur l’écran initial en tête de raquette. Récemment, il a notamment tenu la dragée haute à de sacrées pointures, dont Lorenzo Brown du Fener (MVP de G-League en 2018) ou encore Vassilije Micic, qu’il peut poursuivre sans problème et même contrer sans vergogne si l’occasion se présente.

Avec sa longueur de bras, il gêne considérablement ses adversaires et il fait preuve de beaucoup de réactivité sur la protection du cercle. On l’a dernièrement vu contrer un des mouvements au poste bas du légendaire Printezis, un petit exploit ! S’il ne sera jamais un contreur de premier plan à cause de sa taille, Usman Garuba a le potentiel pour être par contre un défenseur complet, et surtout un défenseur moderne : capable de switcher et de jouer les derniers remparts dans une rotation small ball.

Face à Barcelone en début de mois, il a terminé à 12 points et 5 rebonds mais surtout à 32 minutes, plus gros total de son équipe, en faisant montre de son incroyable polyvalence défensive, passant du temps sur tous les postes, de 1 à 5, et ce, contre la meilleure équipe d’Euroleague cette saison !

Actuellement dos au mur en playoffs Euroleague, face à l’Efes Istanbul de Rodrigue Beaubois et Adrien Moerman (mais aussi Shane Larkin et Vassilije Micic, deux cibles des scouts NBA), le Real Madrid du jeune Garuba doit impérativement réagir ce soir, à domicile. Avec 9 points et 6 rebonds lors de la deuxième manche, pour 16 d’évaluation, il a en tout cas montré qu’il vendra chèrement sa peau (de panthère)…

« On sait que ce match face à l’Efes est le match le plus important de la saison. On va y aller pour gagner », a commenté le jeune vétéran de 19 ans sur le site du Real. « On doit égaler leur intensité et tout se mettra en place à partir de là. Ils ont des joueurs qui ont connu des milliers de batailles et qui jouent en sélection nationale. On doit jouer dur dès le début si on veut gagner. »

Suivi par les scouts NBA depuis qu’il a quinze ans, si ce n’est avant, Usman Garuba pourrait se présenter à la prochaine Draft… mais il pourrait aussi attendre avant de traverser l’Atlantique. Ne l’oubliez pas, ce garçon est ambitieux : « Gagner l’Euroleague est un rêve que je veux réaliser. C’est un grand rêve pour moi et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour gagner ce titre. »

Son trophée de meilleur espoir de Liga espagnole

Son meilleur match en Liga (14 points, 12 rebonds, 24 d’évaluation)