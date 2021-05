LeBron James, 5e du Top 100 des sportifs les mieux payés

La saison sportive se termine dans certains championnats et certaines disciplines, et plus particulièrement dans les sports collectifs, et Sportico a établi le Top 100 des sportifs les mieux rémunérés pour la saison 2020/21. Comme le magazine Forbes, ce site spécialisé cumule le salaire du joueur et ses contrats publicitaires.

En numéro 1, quasiment comme chaque année, on retrouve un combattant. Cette fois, il s’agit de Conor McGregor qui a gagné 208 millions de dollars ! Il s’agit essentiellement de revenus publicitaires : 180 millions ! Si l’on se concentre uniquement sur les revenus liés à sa pratique, il n’apparaît ainsi qu’en 44e position.

Antoine Griezmann, 1er Français

Sur le podium, deux habitués, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo avec respectivement 126 et 120 millions de dollars accumulés cette saison. Le premier basketteur est LeBron James, 5e avec 101.8 millions de dollars, dont 31.8 millions de dollars de salaire avec les Lakers. C’est quasiment trois fois moins qu’un Lionel Messi avec le FC Barcelone, et c’est équivalent à ce que touche Kylian Mbappé au PSG.

La NBA est, comme chaque année, bien représentée avec six joueurs dans le Top 20 :

5- LeBron James (Lakers), 101.8 millions de dollars

9- Kevin Durant (Nets), 80.1 millions

10- Stephen Curry (Warriors), 74.5 millions

14- Russell Westbrook (Rockets/Wizards), 61.1 millions

16- James Harden (Rockets/Nets), 51.1 millions

17- Giannis Antetokounmpo (Bucks), 49,2 millions

Le premier Français de ce classement est 30e, et il s’agit d’Antoine Griezmann avec 40.6 millions, suivi de Kylian Mbappé avec 40.1 millions. Pas de Rudy Gobert pour l’instant car son nouveau contrat ne prendra effet qu’à partir de la saison prochaine.

On ne compte que deux femmes dans le classement, et il s’agit de tenniswomen. Naomi Osaka est 15e du Top 100 avec 55.1 millions de revenus, dont 50 millions liés à ses sponsors. Serena Williams est 44e avec 35.5 millions de dollars.