Draft 2021 : le Thunder, grand gagnant des « tie-breaker »

En prévision de la « lottery » de la Draft, la NBA met en effet en place une série de tirages au sort pour départager les équipes qui ont terminé avec le même bilan. Il y avait six égalités, et voici les résultats. L’intérêt ne porte pas sur la lutte pour le 1er choix puisque les équipes à égalité ont le même nombre de chances (sauf les Hornets et les Spurs). En revanche, une fois que le tirage est effectué pour les trois premiers choix, l’ordre est important.

– Pour la 4e place, c’est le Thunder qui remporte le « tie-breaker » face aux Cavaliers.

– Pour la 8e place, les Bulls devancent les Kings et les Pelicans et ont donc davantage de chance de choisir dans le Top 10, mais ils devront céder leur choix à Orlando s’il est hors du Top 4.

– Pour la 11e place, les Hornets sont devant les Spurs. Charlotte possède 1.8% de chances d’avoir le premier choix, contre 1.7% pour San Antonio.

Plus bas dans le premier tour, et ça ne concerne pas les « lottery teams », voici l’ordre final après les tirages au sort.

19. Knicks

20. Hawks

21. Mavericks

22. Lakers

23. Blazers

25. Clippers

26. Nuggets

LE TABLEAU COMPLET DES CHANCES DE CHAQUE ÉQUIPE