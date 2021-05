Ben Simmons toujours aussi atypique

Dès le début du match, en allant inscrire un petit tir en crochet après avoir enfoncé Bradley Beal au poste bas, Ben Simmons a donné le ton pour les Sixers. Mais ce ne sera qu’un des trois paniers de sa soirée…

Meneur atypique s’il en est, le All-Star australien a délivré une performance tout à fait à son image dans la victoire de Philadelphie contre Washington, à 6 points, 15 rebonds et 15 passes.

« J’essaie simplement de réaliser des actions qui aident l’équipe à gagner, de faire ce que je peux au poste de meneur pour bien gérer l’équipe », a sobrement commenté le Boomer dans l’Inquirer. « Je veux mettre les gars dans les bonnes positions, lancer les bons systèmes. Si quelqu’un a la main chaude, je veux continuer à lui donner la balle. Je pense qu’on a fait du bon boulot globalement sur ce match. »

Avec sa ligne de stats biscornue, Ben Simmons devient en tout cas le premier joueur de Philly depuis Wilt Chamberlain (30 rebonds, 19 passes), le 24 mars 1967 (!) à cumuler 15 rebonds et 15 passes dans un match de playoffs. Il rejoint aussi LeBron James, Fat Lever, Jason Kidd et Magic Johnson dans ce cercle très restreint.

« C’est un grand joueur et je veux qu’il continue comme ça »

« Je trouve qu’il a été très bon », poursuit Doc Rivers. « Tous les joueurs sur lesquels il a défendus ont eu du mal à scorer, il a créé tellement de points pour nous, du rebond offensif à un 3-points, d’une transition à un 3-points, il a créé des duels que [les Wizards] ne voulaient pas avoir à jouer. C’est un joueur si précieux. Il a un tel éventail de qualités techniques, il est très différent, c’est quelque chose qu’on ne voit pas beaucoup dans la ligue. Tout ce que je vois en tout cas, c’est qu’il est un grand joueur et je veux qu’il continue comme ça. »

Maladroit à 3/9 aux tirs seulement, Ben Simmons a poussé la ressemblance avec Wilt Chamberlain en terminant à 0/6 aux lancers dont quatre ratés dans la fin de match ! Malgré ce chou blanc sur la ligne, il a tout de même réussi un bon match, et ses coéquipiers ne lui en tiennent pas rigueur. Ils savent qu’il peut encore faire mieux offensivement au fur et à mesure qu’il prendra ses aises dans la série. Et dans les playoffs…

« Il fait ce qu’il sait faire. Il va trouver son rythme, ça va aller. Le plus important pour nous, c’est de le préparer mentalement et de lui donner confiance quand il va sur la ligne des lancers. Mais il a bien poussé le ballon et attaqué la peinture », conclut Danny Green. « Il a compliqué la tâche de Brad (Beal). Brad a fait ce qu’il sait faire, ce sera toujours une soirée difficile face à lui, mais je sais qu’il va trouver son rythme avec chacun des matchs. La clé pour nous, c’est de construire une dynamique. »