Les critiques, l’éternelle source de motivation supplémentaire pour Rudy Gobert

Même si son impact est indéniable au sein de la meilleure équipe de la ligue, Rudy Gobert a toujours son lot de critiques. Le Français, en lice pour un troisième titre de meilleur défenseur de l’année, a été particulièrement précieux cette saison en disputant 71 des 72 matchs d’Utah, alors même que sa formation a composé toute la saison avec des absents de marque, comme dernièrement Donovan Mitchell et Mike Conley.

Mais cette magnifique saison régulière ne laissera aucune saveur si les Jazzmen ne réalisent pas un parcours à la hauteur en playoffs. En ce sens, Rudy Gobert donne ainsi en partie raison à ceux qui le critiquent.

« Dans un sens, ils n’ont pas tort. C’est à moi de faire mes preuves et d’aider mon équipe à être en position de gagner un titre », a-t-il déclaré à The Athletic, ajoutant que cette ambition venait avant tout de lui. « Je ne vois pas ça comme une pression. J’ai de grandes attentes envers moi-même. Avant la saison, notre équipe s’est fixée pour objectif de remporter un championnat. Si vous êtes exigeant avec vous-même, c’est difficile de considérer ça comme de la pression. Je suis en fait assez excité par ce défi ».

Se donner les moyens de ses ambitions

L’histoire récente du Jazz de Rudy Gobert en playoffs n’est pas vraiment glorieuse, avec notamment ce revers renversant en sept manches face aux Nuggets de Nikola Jokic dans la « bulle » d’Orlando.

Alors que la franchise de Salt Lake City n’a plus atteint la finale de conférence depuis 2007 et qu’elle reste sur deux éliminations de suite au premier tour, il s’agit aujourd’hui d’aller au bout. À titre personnel, Rudy Gobert pense qu’il est au top, et qu’il s’est donné les moyens d’atteindre l’objectif ultime.

« Je pense que c’est le travail pendant l’intersaison et le dévouement pour améliorer mon jeu qui ont payé. J’ai essayé de tout faire, sur et en dehors du terrain, pour être plus fort en tant que joueur. Récupération, nutrition, tout. Je voulais être là pour mon équipe tous les soirs. Donc j’ai juste essayé de mettre le travail en place pendant l’intersaison. Ça porte ses fruits », a-t-il ainsi ajouté. « Je sais qu’à l’approche des playoffs, je dois essayer d’être le meilleur Rudy possible. Mais c’est excitant pour nous tous. Je pense que nous sommes tous conscients que nous sommes dans une position que beaucoup de gars n’ont pas la chance d’avoir au cours de leur carrière. Nous devons donc saisir cette opportunité et en tirer le meilleur parti ».