Rudy Gobert, le moteur du Jazz

Récemment battu par les Suns dans le duel au sommet de la conférence Ouest, le Jazz s’est bien repris depuis. Victorieux des Raptors pour se relancer, Utah a repris ses bonnes habitudes hier soir face à San Antonio, avec un deuxième succès de rang. Et un succès remporté essentiellement par sa défense.

Les Spurs n’ont par exemple pu inscrire leur premier panier près du cercle qu’à 23 secondes de la fin de la première mi-temps. Au final, ils terminent à 8/21 sur leurs tentatives dans la « restricted area », c’est-à-dire au cœur de la raquette où ils ont donc été considérablement gênés !

« Pouvoir avoir cette ténacité, quand des gars accélèrent et pensent avoir un lay-up ouvert, et tout à coup, ils se font contrer, ou ils me voient et ils préfèrent ne pas tirer, je pense que c’est démoralisant », affirme Rudy Gobert dans le Salt Lake Tribune. « Pour nous, c’est le contraire, on s’en nourrit ! À chaque fois qu’il y a une action comme ça, que ce soit moi ou un autre, c’est une action qui change la dynamique. »

Auteur d’un match plein à 24 points, 15 rebonds, 3 contres et 2 interceptions, Rudy Gobert a encore une fois fait son travail de sape dans la peinture. Derrière son pivot All-Star, le Jazz a remporté la bataille de l’intérieur, et dans les grandes largeurs, 66-46 dans les points inscrits sous les panneaux.

« C’est vraiment fou comment Rudy est bon défensivement », admire le rookie, Trent Forrest. « Évidemment, même si je viens d’arriver, je savais que Rudy était un bon défenseur, mais de le voir de près, c’est vraiment incroyable combien il change le jeu. »

« C’est une machine bien huilée »

Pas connus pour leur adresse de loin, à 5/18 à 3-points cette nuit, les Spurs n’ont pas pu trouver leur rythme de croisière offensivement, trop souvent contraints à prendre des tirs contestés à mi-distance ou dans la raquette.

« Rudy et Fav étaient bien placés pour contester ces tirs, c’est quelque chose qu’on pensait qu’il était important de mettre en place », confirme Quin Snyder. « On savait qu’ils aiment ces tirs [à mi-distance] et qu’on devait donc en être bien conscients pour ne pas trop en concéder. »

Du côté des Spurs, on ne pouvait que tirer un coup de chapeau à l’effort du Jazz. Formés à la même philosophie d’un basket altruiste, mais aussi défensif, les Spurs ne tarissaient pas d’éloges sur la grosse saison d’Utah, qu’ils retrouveront donc dès mercredi pour une revanche. « Ils sont très, très bien coachés, je suis fan de Snyder », reconnaît Dejounte Murray. « Ils connaissent très bien leurs rôles, du premier au tout dernier gars sur le banc. C’est une grande équipe. »

« C’est une machine bien huilée », ajoute Rudy Gay. « Ils bougent très bien le ballon et ils nous ont fait jouer en défense en essayant de nous faire défendre sur chacun de leurs joueurs. C’est comme ça qu’on veut jouer aussi. On y arrive peu à peu. Ils ont beaucoup de gars qui ont été dans ce système de jeu et ils savent comment jouer. »

Avec ce 47e succès de la saison, pour 18 défaites, le Jazz reprend temporairement la tête de la conférence Ouest. Surtout, toujours sans sa ligne arrière titulaire de Mike Conley et Donovan Mitchell, l’équipe de Quin Snyder s’en remet à ses fondamentaux défensifs pour s’imposer, le signe indubitable d’un collectif sain.

« Quand on défend comme ça », lance Bojan Bogdanovic, « on sera toujours dans le match et on se donnera une chance de gagner le match contre tout le monde. »