Daniel Gafford, la plus belle prise des Wizards

On parle beaucoup des exploits de Bradley Beal et de Russell Westbrook, mais si les Wizards sont passés de la 13e place aux playoffs en deux mois, c’est aussi parce que les dirigeants ont eu le nez fin en allant chercher Daniel Gafford aux Bulls. Thomas Bryant absent pour la saison, Washington avait besoin d’un jeune intérieur athlétique pour épauler Robin Lopez et Alex Len, et Gafford s’est révélé depuis son arrivée.

Cette nuit, il aurait d’ailleurs fait un beau MVP avec ses 15 points, 13 rebonds et 5 contres face aux Pacers, et on retiendra évidemment ce scotch monstrueux sur Doug McDermott qui s’était envolé au dunk. Gafford, c’est ce jeune intérieur bondissant, premier sur les contre-attaques pour aller au dunk, ou dernier rempart pour protéger le cercle.

« Il a été génial » lance Westbrook. « Son énergie et ses qualités athlétiques sont des clés pour nous, surtout quand il joue à ce niveau et qu’il protège le cercle. Il a été énorme pour nous ce soir, et il a fait un boulot remarquable. »

74% de victoires avec les Wizards

Pour sa part, Gafford était… ému ! « J’étais submergé par beaucoup d’émotions après le match. J’ai dû faire en sorte de l’intérioriser. Je dirais que cet échange était la meilleure chose qui puisse m’arriver ».

Les Wizards peuvent en dire autant puisqu’ils ont gagné 17 matches sur 23 avec lui, et il tourne à 10.1 points, 5.6 rebonds et 1.8 contre de moyenne. Difficile d’en demander plus à une rotation intérieure. Aves ses cinq contres réussis en première mi-temps, il s’est même emparé d’un record de franchise !

« J’essaie vraiment de gêner du mieux que je peux, et d’aider mes coéquipiers dès qu’ils se font passer en dribble » poursuit-il sur NBC Sports. « Je me préoccupe de la tâche essentielle, qui est de protéger notre cercle. »

Prochain objectif : éviter les fautes bêtes

Pour Scott Brooks, Gafford a changé le visage de l’équipe, et pour ne rien gâcher, c’est un joueur très agréable au quotidien. « Il est unique par ses qualités athlétiques. Il est facile à coacher, il veut s’améliorer et il a de l’enthousiasme. C’est un garçon intelligent. Il est discret mais on peut en sortir quelque chose. Il est toujours en phase d’apprentissage, et j’apprends encore à le connaître. Mais de ce que je vois depuis deux mois, c’est une grosse, grosse, grosse, grosse prise de la part de Tommy [Sheppard, le GM]. »

Et comme Gafford a soif d’apprendre, il prend même conseil auprès des arbitres, comme cette nuit, après s’être pris une faute. « Je lui demandais vraiment ce que j’avais fait de mal, et ce que j’aurais pu faire de mieux dans cette situation. Cela m’aide beaucoup car je dois rester dans le match et être capable d’éviter les fautes. La chose la plus importante que je souhaite apprendre, c’est la manière de ne pas faire faute. Parfois, je suis une machine à attirer les fautes, et je veux arrêter ça. »

Face aux Sixers, il lui faudra mettre en pratique les conseils des arbitres et de ses coaches car il aura Joel Embiid face à lui, le meilleur pivot de sa conférence, et l’un des trois finalistes pour le trophée de MVP.