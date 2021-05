Bridé chez les Bulls, Daniel Gafford revit depuis son arrivée à Washington

Arrivé en toute discrétion à Washington avec Chandler Hutchison en échange de Troy Brown Jr. et Moe Wagner le soir de la « trade deadline », Daniel Gafford contribue aujourd’hui largement au renouveau des hommes de DC.

Grâce à ses 10 points, 5.7 rebonds et quasiment 2 contres en à peine 18 minutes, l’intérieur étale son potentiel à Washington tandis que ses anciens coéquipiers vont connaitre une nouvelle saison sans playoffs.

Le « trade » salutaire

Peu ou mal utilisé par les Bulls depuis son arrivée dans la Grande Ligue, le 38e choix de la draft 2019 s’est libéré suite à son transfert. « Dès que je suis monté dans l’avion pour aller à Washington, ça m’a fait tilt. C’était comme une nouvelle opportunité, un nouveau moyen de lancer ma carrière » juge l’intérieur.

Le pivot arrivait pourtant en terre inconnue et devait à nouveau faire ses preuves. « Je devais arriver et faire savoir aux gars que j’étais prêt pour tout ce qu’ils allaient me demander. Peu importe le temps de jeu et le poste que vous m’accordez, lancez moi dans l’arène et je vais m’en sortir. Donc ma mentalité était juste de rester prêt, d’y aller, de faire ce que j’ai toujours fait et de m’améliorer » explique-t-il.

Un « mojo » qui porte ses fruits car sur les 20 matchs auxquels il a pris part jusqu’ici, Washington a enregistré un bilan de 15 victoires et 5 défaites depuis son arrivée.

Physique (2m08 pour 106kg) et mobile, Daniel Gafford apporte des qualités offensives dont Alex Len et encore moins Robin Lopez ne disposent, avec de la verticalité et de la course sur terrain ouvert. Attaque la plus rapide la ligue avec 104.1 possessions de moyenne, le style de jeu choisi par Scott Brooks met d’ailleurs parfaitement en lumière les atouts de son intérieur surtout avec un meneur comme Russell Westbrook.

Le dunk ? Une thérapie

À 69% de réussite au tir sur une moyenne de 6 tentatives par match, le numéro 21 aime secouer les cercles. » Le dunk est une thérapie pour moi » disait-il chez Basketball News. « J’ai toujours envie de tout détruire. Jeter la balle sur la Lune et je vais la ramener. Tout le monde disait : « Si tu dunkes trop fort, tu vas te blesser » mais je suis habitué car je l’ai fait toute ma vie. Plus je dunke fort, mieux je me sens dans ma vie en général. »

Assez mobile en défense, le joueur de 22 ans a également contribué à stabiliser Washington de ce côté du terrain. En effet, sur les 20 derniers matchs, Washington se trouve à la 8e place au Defensive Rating (110.6 points encaissés sur 100 possessions). Jusque-là, le club n’était pourtant qu’à la 26e place (113.1).

Pas le plus grand des intérieurs, le Wizard fait certes preuve d’une mobilité supérieure mais doit, comme il l’explique sur NBC Sports, compenser avec de l’envie son déficit de taille au rebond.

« J’essaye juste de prendre la meilleure position quand le rebond arrive. Il y a beaucoup de joueurs qui font dix fois ma taille. C’est comme si j’essayais de pousser des immeubles et c’est difficile donc j’essaye de les dominer avec l’énergie que j’apporte. Je suis doué pour contrer mais je peux également défendre à la position. C’est vraiment l’axe dans lequel je veux m’améliorer. Je veux vraiment défendre contre tout le monde. »