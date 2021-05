Zach LaVine frustré par cette nouvelle saison sans playoffs

Les Bulls étaient condamnés à l’exploit sur cette dernière ligne droite de saison régulière mais la marche était visiblement trop haute pour les hommes de Billy Donovan.

À cause de cette défaite face aux Nets, Chicago voit s’envoler les derniers espoirs de « play-in » malgré un Zach LaVine au sommet de son art face à Kevin Durant.

Dans la caste des meilleurs scoreurs NBA

Auteur de 41 points (16/27 aux tirs), le scoreur des Bulls a tout tenté en vain pour maintenir son équipe à flot. Interrogé par Yahoo! Sports, le All-Star ne pouvait cacher sa frustration au moment de tirer le bilan collectif.

« On n’en a pas assez fait cette saison pour nous mettre dans cette position de se qualifier en « play-in ». Il y a beaucoup de matchs que nous aurions pu gagner. On en parlait entre nous, de ces défaites qui auraient dû être des victoires mais c’est toujours la même chose. On aurait dû mais au final ce n’est que du blabla. On s’est mis nous-mêmes dans cette situation. Évidemment je m’inclus dedans donc c’est rageant et il faut assumer ses responsabilités. Ça craint. Évidemment que je veux être en playoffs, évidemment que je veux jouer ces gros matchs mais nous n’en sommes pas encore là. »

Auteur de sa meilleure saison en carrière, Zach LaVine s’est imposé comme un des meilleurs scoreurs de la ligue. À 27 points, 5 passes et 5 rebonds de moyenne, l’ancien des Wolves a gagné ses galons de All-Star cette année. Capable de véritables coups de chaud à l’image de ses 50 points face à Atlanta, il en est déjà à 14 matchs à 40 points ou plus sous le maillot des Bulls. Ce qui le place deuxième de ce classement dominé par les 165 matchs de Michael Jordan.

Avec d’excellents pourcentages aux tirs (50/40/85 cette année), l’arrière possède aujourd’hui l’arsenal complet du scoreur en NBA. « C’était déjà chiant l’année dernière… J’ai progressé chaque année et je vais continuer de le faire. J’adorerais avoir l’opportunité de jouer ce genre de matchs et de montrer ce que je peux faire au plus haut niveau. Je vais y aller mais nous devons travailler pour y arriver. »

Trop esseulé face aux Nets

En NBA depuis sept ans, Zach LaVine n’a toujours pas goûté aux playoffs, et ça commence à lui peser… Si ses qualités de leader peuvent être remises en cause, tout comme son impact défensif, Nikola Vucevic soutient son coéquipier. « Il rend les choses tellement plus faciles pour nous. Sa capacité à marquer de plusieurs manières nous aide. Les équipes doivent se concentrer sur lui et ça nous facilite le travail. »

En consultant ses stats, le travail n’était visiblement pas encore assez facile puisque le Monténégrin a calé au pire des moments avec ses 12 points à 5/18 au tir dont 2/6 de loin. « Il a marqué 41 points mais cela paraissait tellement facile pour lui… Cela montre à quel point il est talentueux et c’est là que c’est frustrant pour moi car j’avais l’impression de le laisser tomber alors qu’il faisait un match énorme. Si j’avais fait ma part du travail, nous aurions pu avoir une meilleure chance de l’emporter. »

Privés depuis quatre ans des playoffs, les supporters des Bulls ne s’attendaient pas à ce que la belle « trade deadline », marquée par l’arrivée de Nikola Vucevic, se solde pour un nouvel échec.

Mathématiquement, ce n’est pas encore perdu pour Chicago mais Zach LaVine et ses camarades doivent gagner leurs trois derniers matchs (Toronto, Brooklyn, Milwaukee) tout en espérant trois défaites de Washington (Atlanta, Cleveland, Charlotte). Autant dire que ce scénario n’a quasiment aucune chance de se produire.