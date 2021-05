Le Jazz attend beaucoup de Jordan Clarkson en playoffs

Si le Jazz attend toujours de connaître l’identité de son adversaire pour le premier tour des playoffs, ce sera Golden State ou Memphis, la franchise sait en revanche que Jordan Clarkson pourrait être une pièce importante dans ces semaines de printemps et d’été.

Le remplaçant le plus prolifique de la ligue (18.4 points de moyenne) fait partie des trois finalistes (avec son coéquipier Joe Ingles) pour le trophée de meilleur sixième homme et avec son agressivité, il peut devenir un parfait détonateur face aux défenses plus performantes, physiques et attentives quand les choses sérieuses commencent.

« On sait qu’il peut obtenir des shoots », explique Bojan Bogdanovic au Deseret News. « Peu importe sa réussite, même à 0/10 au shoot, il va continuer de tenter sa chance. C’est ce qu’on veut de sa part. »

L’ancien des Lakers est un attaquant gourmand et ne refuse que très peu de tirs. Ses choix ne sont ainsi pas toujours les bons, mais quand il est en rythme et qu’il trouve la cible, bien porté par le style offensif du Jazz plus débridé cette saison, il enchaîne les paniers en peu de temps. Les adversaires doivent toujours le surveiller.

« Des joueurs comme lui, ils peuvent vous faire gagner des matches et des séries de playoffs », remarque Mike Conley. « Avec sa capacité à être chaud très rapidement, il peut changer le rythme des rencontres quand ça ne tourne pas dans le bon sens ou que l’équipe souffre pour marquer. Il a toujours tendance à trouver une solution, et toutes les équipes n’ont pas un tel élément. »

Surtout que Jordan Clarkson arrive en playoffs avec le vent dans le dos. Sur les sept derniers matches de la saison régulière, il a compilé 27.6 points de moyenne avec de bons pourcentages : 50% de réussite et 39% à 3-pts. Il a fait le plein de confiance, même s’il assure ne jamais en manquer.

« Son agressivité et sa folie seront, je pense, énormes en playoffs », annonce Rudy Gobert. « Dans ces moments, avoir quelqu’un qui peut sortir du lot et avoir un tel impact, c’est important. Les meilleures équipes, celles qui gagnent, ont en général un bon banc. »