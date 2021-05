Équipe de France : Vincent Collet dévoile la liste des 12 pour les Jeux olympiques de Tokyo

C’est sur le plateau de « Tout le Sport » que Vincent Collet a donc décidé de dévoiler sa liste de 12 joueurs qu’il compte emmener à Tokyo, pour les Jeux olympiques qui se tiendront du 23 juillet au 8 août prochain.

Un groupe dense, porté par les cadres déjà présents à la Coupe du monde 2019, où les Bleus avaient terminé à la médaille de bronze, afin de décrocher leur billet pour le Japon.

On retrouve ainsi Rudy Gobert, Evan Fournier, Nicolas Batum, Nando De Colo, Vincent Poirier, Amath M’Baye, Andrew Albicy et Frank Ntilikina, déjà présents en Chine. Et ce sont Thomas Heurtel, Timothé Luwawu-Cabarrot, Guerschon Yabusele et Moustapha Fall qui prennent les quatre places restantes.

Début des hostilités le 25 juillet

Mais comme les Jeux olympiques (s’ils ont bien lieu…) se tiendront avant la free agency en NBA, Vincent Collet a également désigné une liste de réservistes prioritaires en cas de problème. Y figurent Isaïa Cordinier, Axel Toupane, Mathias Lessort et William Howard. Une troisième liste de « sparring partners », chargés d’aider le groupe à se préparer au mieux en attendant l’arrivée graduelle des joueurs NBA, sera également mise en place.

À noter que Théo Maledon n’a pas souhaité intégrer le groupe, dans lequel il était pourtant convié, préférant travailler avec sa franchise d’Oklahoma City en vue de la prochaine saison NBA.

On rappelle que les Bleus débuteront leur compétition, le 25 juillet, face aux États-Unis, la France étant en effet tombé dans le groupe A, avec Team USA, l’Iran et le vainqueur du tournoi de qualification olympique de Victoria, où la Grèce, la Chine, le Canada, l’Uruguay, la République tchèque et la Turquie s’affronteront.

LA LISTE DES 12

Meneurs : Andrew Albicy, Thomas Heurtel, Frank Ntilikina

Arrières : Evan Fournier, Nando De Colo

Ailiers : Nicolas Batum, Timothé Luwawu-Cabarrot

Ailiers forts : Amath M’Baye, Guerschon Yabusele

Pivots : Rudy Gobert, Vincent Poirier, Moustapha Fall

LES RÉSERVISTES

Isaïa Cordinier, Axel Toupane, Mathias Lessort, William Howard