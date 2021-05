Podcast Hype X Basket USA | Avec Julius Randle, New York retrouve le sourire

Comment désigner le Most Improved Player ? Faut-il opter pour un jeune qui explose, ou plutôt un vétéran qui franchit le cap de devenir All-Star ? Chaque année, la question se pose et cette année, plusieurs candidats se détachent pour ce trophée.

Pour le jeune qui explose, on pense évidemment à Michael Porter Jr, devenu le troisième élément du « Big Three » des Nuggets. Pour le joueur qui a franchi un cap, on pense à Julius Randle, devenu carrément le « franchise player » des Knicks. Redonner le sourire aux fans de New York, c’est un exploit immense !

Et puis, entre les deux, il y a de nombreux joueurs, comme Jerami Grant à Detroit ou Christian Wood à Houston. Ils ont fait exploser leurs stats, mais leurs équipes ont squatté le bas du classement…