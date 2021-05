Avec LaMelo Ball, James Borrego veut désormais mettre l’accent sur la défense

Blessé au poignet droit le 20 mars dernier, LaMelo Ball a réussi à revenir à temps pour disputer la fin de saison (onze rencontres), et le match de « play-in » face à Indiana. Mais à 14 points en 14 tirs (plus 5 passes), il n’a pas réussi à créer la surprise. Sa saison rookie est donc officiellement terminée, à un peu moins de 16 points, 6 rebonds et 6 passes par match. Longtemps considéré comme le favori au titre de meilleur rookie de l’année, il s’est vu rattraper par le dragster des Wolves, Anthony Edwards.

« Tout est nouveau et frais pour lui », expliquait James Borrego. « J’ai trouvé qu’il progressait à grands pas avant sa blessure. Il a montré d’énormes qualités mais son élan a été évidemment cassé par la blessure. Maintenant, l’objectif avec lui, c’est une de mes priorités cet été, c’est de travailler avec lui, en attaque et en défense. On doit passer un cap cet été, et ça va commencer par son corps, et ensuite avec l’attaque et la défense. »

Léger à 82 kilos pour 1m98, le petit dernier de la fratrie Ball va naturellement se renforcer au fil des années. Mais il serait de bon ton de frapper un grand coup durant l’été afin de mieux résister aux chocs la saison prochaine. Mais aussi pour mieux tenir en défense, un autre des points sur lequel il va devoir travailler.

« Il a un sixième sens pour le jeu »

« Il doit progresser dans le domaine défensif », reprend James Borrego. « Mais j’ai déjà vu de l’amélioration durant la saison à ce niveau-là. C’est un jeune joueur de 19 ans. Il n’a jamais connu ce type d’expérience avant et on ne l’a jamais tenu responsable en défense. C’est quelque chose d’important chez nous. »

Si la mission « Charlotte en playoffs » a donc échoué de peu cette saison, ce n’est que partie remise pour la jeune troupe de Caroline du Nord. Les frelons ont pour le coup été une des belles surprises de la saison, avec le duo Ball – Bridges qui aura régulièrement enflammé les Top 10. Sans les blessures de LaMelo Ball et Gordon Hayward en fin de campagne, ils auraient ainsi fort bien pu jouer les poils à gratter en playoffs.

Avec LaMelo Ball, les Hornets pensent en tout cas qu’ils ont trouvé la perle rare. Le meneur a évidemment des lacunes, mais il a ce truc en plus. Celui-là même dont Charlotte avait bien besoin pour retrouver la lumière…

« Il a faim, il est réceptif, il aime être coaché. Il a un sixième sens pour le jeu. Il a des impondérables qu’on ne peut pas enseigner » conclut ainsi son coach.