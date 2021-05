Engagés dans un véritable combat physique, les Lakers ont vacillé avant de s’imposer grâce à ce shoot de LeBron James dans le money-time. Et si le numéro 23 a hérité des louanages, Alex Caruso a lui maintenu les siens offensivement lors d’une première mi-temps que Los Angeles a terminé à 32.6% de réussite au tir.

Auteur de plus d’un quart des points de son équipe grâce à un parfait 5/5 au shoot, le « Bald Mamba » a rendu de précieux services à sa franchise, afin d’éviter un match couperet face aux Grizzlies.

Il a su profiter des espaces créés par ses stars

C’est pourquoi LeBron James n’a pas manqué de le féliciter et de mettre en avant ses qualités. « Il est très, très intelligent. Il sait ce qu’il veut faire. Il est toujours au bon endroit au bon moment. Il joue juste. Certaines de ses actions se voient sur la feuille de stats, d’autres non mais ce soir, elles étaient visibles. Il nous a portés en première mi-temps offensivement et nous devions se mettre à son niveau au retour des vestiaires. »

En effet, l’arrière a parfaitement rempli son rôle d’energizer en sortie de banc. « J’essayais juste d’être agressif pour marquer » explique celui qui a bien profité des espaces laissés par une défense des Warriors occupée à limiter Anthony Davis ou LeBron James. « Je ne dis pas qu’ils m’ont pas respecté mais ils ne m’ont pas accordé autant d’attention que certains de mes coéquipiers comme AD, donc j’ai eu beaucoup de lay-ups en transition et j’ai rentré mes shoots ouverts à 3-points. Je fais ce que je sais faire, être opportuniste. J’ai été chanceux avec mon 4/4 ou 5/5 en première mi-temps, surtout que nous n’étions pas au mieux offensivement. »

Cap sur Phoenix et Chris Paul

Touché au pied en cette fin de saison, Alex Caruso a pu profiter d’un peu de repos pour se soigner, même si le contexte ne semblait pas idéal avec une qualification en playoffs à aller chercher.

« À cette période de l’année, tu peux avoir des bleus un peu partout, moi c’était au pied. Donc je vais me reposer et faire les soins nécessaires pour être prêt à retourner au combat, peu importe le repos dont je disposerai car l’Ouest regorge de meneurs talentueux », explique-t-il sur sa blessure. « Ça a commencé ce soir (hier soir) avec Steph Curry et ça va être un nouveau combat contre CP3 (Chris Paul) et Book (Devin Booker). »

Pleinement installé dans la rotation des Lakers depuis l’année dernière, Alex Caruso souhaite désormais se développer en tant que véritable menace offensive. « Ça fait partie de ma progression, je vais continuer de m’améliorer et ça passe par une agressivité au scoring qui va ouvrir des brèches pour mes coéquipiers. »