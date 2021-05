Prendre les bonnes décisions, le prochain défi de Keldon Johnson

Très mal parti dans son match de « play-in » face à Memphis, encaissant un cinglant 27-6 d’entrée, San Antonio aura finalement poussé les Grizzlies dans leurs ultimes retranchements. Si leur saison s’est à nouveau terminée plus tôt qu’ils ne l’auraient souhaité, les Spurs peuvent néanmoins envisager l’avenir avec un certain optimisme grâce à la progression de leurs jeunes pousses.

Parmi elles, Keldon Johnson est probablement une des progressions les plus encourageantes. Sa saison à 13 points, 6 rebonds et 2 passes est une excellente nouvelle pour la franchise texane, et la preuve que les Spurs restent un des meilleurs « centres de formation » de la Ligue.

« Ça a été une saison incroyable », affirme d’emblée l’ailier dans l’Express News. « J’ai beaucoup appris. J’ai beaucoup grandi, sur et en-dehors du terrain, simplement en observant Pop et comment il gère l’équipe. Il m’a tellement appris. »

« Avec Keldon, c’est une question de prise de décisions »

Comme on dit souvent en NBA, c’est une chose de percer lors de sa première saison, de prendre tout le monde par surprise, mais il est encore plus important de confirmer sur sa deuxième campagne. C’est ce qu’a réussi à faire Keldon Johnson, même s’il y a forcément encore beaucoup de marge de progression.

« Avec Keldon, c’est une question de prise de décisions », ajoute Gregg Popovich. « C’est un joueur très agressif en attaque mais il doit apprendre à mieux gérer les espaces, où les autres joueurs sont situés sur le terrain, ce qu’il est possible de faire dans la peinture, ce genre de choses. C’est tout simplement un jeune joueur qui a beaucoup de qualités et d’énergie qui apprend à jouer. »

Surtout connu comme un fantastique finisseur au cercle avec ses accélérations et sa détente fabuleuses, Keldon Johnson a appris à mélanger les plaisirs et à varier sa palette offensive, au lieu de foncer tête baissée dans la peinture adverse.

« Je sens que je progresse pour impliquer mes coéquipiers »

« En début de saison, j’étais souvent déterminé et je me disais : ‘OK, c’est ça que je vais faire’. Et maintenant, je sens que je progresse pour impliquer mes coéquipiers. »

À San Antonio, Keldon Johnson a non seulement eu des bons professeurs au sein du staff, mais encore mieux, des bons vétérans pour lui montrer le bon exemple.

« Ça m’a clairement aidé. Que ce soit DeMar que j’observe pour voir comment il opère en attaque et implique ses coéquipiers de différentes manières pour scorer ou aller sur la ligne de lancers, ou Patty avec son leadership et son attitude positive, et sa qualité de tir, et puis aussi Rudy et Gorgui, qui sont aussi très pédagogues et impliqués. »

En attaque, comme en défense, le chantier est en bonne voie pour Keldon Johnson. Dans l’un comme dans l’autre cas, il a les qualités requises, il suffit simplement de mettre les curseurs dans la bonne configuration. D’étalonner le « cheval sauvage » en somme…

« Défensivement, on est parti de zéro avec lui pour apprendre et comprendre comment les autres joueurs de la ligue jouent. Quels sont leurs talents, leurs tendances, comment rester en face et, bien sûr, apprendre la défense collective », explique Pop avant de conclure. « C’est une personne très positive. Il a toujours le sourire. Il est toujours prêt à rigoler, à plaisanter et chez lui, ça va de pair avec son caractère de bosseur et sa compétitivité soir après soir. »