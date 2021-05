Une élimination sèche, désagréable mais formatrice pour les Hornets

C’est ce qu’on appelle un rendez-vous manqué. Alors que tous les espoirs étaient permis après une belle régulière et des Pacers privés de Myles Turner et de Caris LeVert à quelques heures du coup d’envoi, la formation de James Borrego a été renvoyée à ses études par Indiana.

À 55% au tir dont 46% à 3-points, les coéquipiers de Domantas Sabonis ont infligé une véritable claque aux Hornets, qui se sont largement inclinés après un premier quart-temps de feu de Doug McDermott (14 points).

Une déferlante pendant 48 minutes

Déjà relégués à -16 après 12 minutes de jeu, Charlotte s’est sabotée dès les premiers instants de la partie, au grand regret d’un James Borrego forcément très déçu. « On n’a pas bien commencé le match. Il y a eu très peu de bons moments sur cette rencontre. On n’a pas trouvé notre rythme des deux côtés du terrain. Ils étaient les agresseurs. C’est dans ces moments-là que vous apprenez et que vous grandissez, moi y compris. »

Avec 8 joueurs à 10 points ou plus, les Pacers ont enfoncé le clou pendant tout le match jusqu’à atteindre par moment la barre des 30 points d’écart. Une humiliation pour Miles Bridges, qui s’est pourtant démené avec 23 points, 8 rebonds, 4 passes, 1 interception et 1 contre.

« C’est dur de voir le positif ce soir. On s’est fait botter le cul. Il n’y a rien d’autre à dire. » Même son de cloche pour son coéquipier Cody Zeller, auteur de 17 points (7/7 au tir), 3 rebonds, 2 passes et 2 interceptions. « Dans une défaite de 30 points, il n’y a rien de bon. Si c’était un match serré, on pourrait parler de certains trucs ici ou là mais ils sont arrivés et ont frappé les premiers dès le début de match. C’était décevant parce qu’on avait besoin de cette victoire pour continuer notre saison. »

Des motifs de satisfaction à faire fructifier

Interrogé par The Athletic, le coach des Hornets la joue philosophe et ne veut pas s’arrêter à cela. Certes, il y a grosse défaite mais ce n’est qu’un obstacle sur la route des Hornets, qui aspirent à mieux dès la saison prochaine.

« Tous les grands joueurs et les grandes équipes ont échoué et nous ne sommes pas des exceptions. Ce qui importe, c’est comment tu réagis après ça. Est-ce qu’on s’en sert comme moteur pour s’améliorer cet été ou est-ce qu’on s’apitoie sur notre sort ? » demande ainsi le technicien.

Effectivement, tout n’est pas à jeter, au contraire. Si la fin de saison a été compliquée en raison de multiples blessures qui ont obligé James Borrego à tirer sur la corde avec certains joueurs, la franchise peut légitimement nourrir des ambitions l’année prochaine. Déjà parce que les blessures laisseront peut-être tranquille Gordon Hayward, mais aussi parce que la franchise possède de jeunes joueurs qui ont franchi un cap cette année, comme Miles Bridges et Terry Rozier, et qu’elle a mis la main sur un talent pur avec LaMelo Ball.