Free agent, Kyle Lowry vise les Jeux olympiques et… de nouveaux titres NBA

C’est un Kyle Lowry soulagé qui s’est présenté à la presse pour son interview de fin de saison. Comme ses coéquipiers, le meneur des Raptors va quitter Tampa et retrouver Toronto. Peut-être pour quelques semaines puisqu’il est free agent, et qu’on l’annonce chez un candidat au titre.

D’abord, il prévient qu’il ne veut pas « répondre de la merde » parce qu’il n’a vraiment aucune idée de ce qu’il fera. Mais il précise que sa « famille sera un facteur essentiel« . « Tout comme l’argent et la durée du contrat » ajoute-t-il. « Il ne faut pas se mentir. J’ai encore beaucoup à donner. J’ai encore une tonne de basket en moi ».

Pas question donc de jouer pour le salaire minimum chez un candidat au titre. À 35 ans, Kyle Lowry estime qu’il vaut mieux que ça. « Je veux plus de titres. Cela a toujours été l’objectif. L’argent vient avec, mais j’ai toujours joué pour gagner des titres » prévient le meneur, qui n’exclut pas pourtant de rester à Toronto, où il est très lié à Masai Ujiri et justement le président des Raptors est aussi en fin de contrat…

À propos de sa mise à l’écart en fin de saison, c’était voulu et en accord avec ses dirigeants. À la fois pour mettre en avant les jeunes mais aussi parce que Kyle Lowry ne voulait pas prendre le risque de se blesser en prévision de la « free agency » et… des Jeux olympiques. Médaillé d’or en 2016 à Rio, il en redemande encore !

« Qui ne voudrait pas jouer pour l’un des plus grands coaches de l’histoire ? »

« Bien sûr que je veux représenter mon pays et aller chercher une nouvelle médaille d’or » annonce-t-il. « Avec mon camp, mes proches, on en parlera et on verra quelle sera la meilleure décision à prendre. Représenter son pays et gagner une médaille restent en haut de ma liste. C’est l’une des plus grandes sensations en carrière. On crée des liens avec un groupe, et ensemble on va gagner la médaille d’or. C’est un lien qui ne sera jamais brisé ».

D’autant qu’il y a la perspective de jouer pour Gregg Popovich, et ça ne se refuse pas !

« Qui ne voudrait pas jouer pour l’un des plus grands coaches de l’histoire ? » demande en conclusion le meneur All-Star. « On a créé une petite relation en s’affrontant depuis si longtemps, et j’avais passé quelques semaines avec le groupe il y a deux ans. C’est un super mec, et un très grand coach de manière générale. Ce serait vraiment bien d’avoir la possibilité d’être à ses côtés, d’apprendre de lui et d’être coaché par lui. »